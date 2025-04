Les deux cégeps de la Côte-Nord ont accueilli une délégation sénégalaise

Les deux cégeps de la Côte-Nord, soit de Baie-Comeau et de Sept-Îles, ainsi que celui de Thetford qui complète le consortium, ont reçu la visite d’une délégation sénégalaise dans le cadre du Programme Québec-Francophonie en formation technique (PQFFT). L’objectif derrière le projet est de délocaliser deux attestations d’études collégiales (AEC) vers le Sénégal, soit en Génie mécanique et en Industrie intelligente.

Ces formations, financées à hauteur de 750 000 $ chacune, permettront à deux cohortes d’une quinzaine d’étudiants de suivre un parcours menant à un diplôme reconnu au Québec. L’échéancier est un démarrage prévu à l’hiver 2027. Les futurs diplômés pourront envisager un projet d’immigration qualifiée.

« Les prochaines étapes consistent à finaliser la formation du corps enseignant sénégalais, encadré par les experts des services de formation continue des trois cégeps, et à procéder à l’acquisition d’équipements spécialisés nécessaires au bon déroulement des formations », mentionne, par voie de communiqué, Catherine Heppell, conseillère aux communications – rayonnement et relations publiques du Cégep de Baie-Comeau.

Plusieurs rencontres et visites ont eu lieu lors du séjour de la délégation sénégalaise du 4 au 16 avril. La délégation était composée de représentants du Centre de Formation Professionnelle et Technique (CFPT) Sénégal–Japon ainsi que du Centre National des Qualifications Professionnelles (CNQP) de Dakar.

Les différentes étapes ont permis de renforcer la collaboration entre les établissements partenaires et « de s’affairer concrètement aux objectifs du projet, notamment en ce qui a trait à la formation du personnel enseignant sénégalais et à la logistique d’acquisition d’équipements spécialisés », précise Mme Heppell.

Parmi les moments forts du séjour : visite des laboratoires de pointe dans les domaines du génie électrique et du génie civil, rencontres avec des employeurs régionaux, intéressés à accueillir de futurs diplômés, ouvrant la voie à des partenariats avec les milieux économiques et visite notamment du barrage Manic-2, de l’Aluminerie Alouette et de SFP Pointe-Noire. Ces visites ont permis aux partenaires de mieux saisir les réalités locales et même de découvrir un pan de l’histoire du Québec.

Ce qu’ils ont dit

« Il s’agit d’une initiative structurante qui met en valeur le savoir-faire de nos milieux de formation et qui jette des ponts concrets avec la Francophonie. En développant ces liens avec le Sénégal, nous participons activement à la formation d’une relève qualifiée, tout en répondant aux enjeux de main-d’œuvre dans nos régions », ajoute M. David Beaudin, directeur général du Cégep de Sept-Îles.

« Ce projet s’inscrit pleinement dans les orientations stratégiques de notre Cégep et constitue une occasion exceptionnelle de mettre en valeur notre expertise à l’échelle internationale par la délocalisation d’attestations d’études collégiales, tout en la partageant avec nos partenaires sénégalais. Leur visite a par ailleurs permis d’amorcer des discussions porteuses sur de nouvelles perspectives de collaboration avec ce marché francophone prometteur, riche en possibilités de maillage et de développement », souligne Mme Manon Couturier, directrice générale du Cégep de Baie-Comeau.