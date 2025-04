L’athlétisme, le baseball et le tennis recrutent à Sept-Îles

Il y a peut-être un futur Edouard Julien, un Félix Auger-Aliassime ou une Audrey Leduc chez un jeune Septilien ou une jeune Septilienne. La saison de baseball, de tennis et d’athlétisme est plus qu’à nos portes, malgré la présence au sol d’un tapis blanc.

Pour le Club d’athlétisme de Sept-Îles (CASI) et l’Association de baseball mineur de Sept-Îles (ABMSI), des portes ouvertes et des soirées d’initiation sont d’ailleurs au calendrier pour faciliter le choix d’inscription des jeunes sportifs, tant chez les gars que chez les filles.

Ce mercredi 23 avril, le CASI s’installe au gymnase de l’école Jean-du-Nord pour une porte ouverte, occasion pour les jeunes d’essayer les différentes disciplines. L’activité se déroule de 16 h 45 à 18 h 30. Il sera aussi possible de s’inscrire pour la saison estivale 2025.

Avant de fouler les terrains du Stade Holliday, les joueurs de baseball sont aussi conviés en gymnase, celui de l’IESI, pour des soirées d’initiation pour les U9 à U15, le 25 avril et le 9 mai, de 18 h à 20 h. Au programme : lancer, attraper et frapper! Les inscriptions sont aussi en cours pour l’ABMSI.

Pour ce qui est de la balle jaune et la raquette, les inscriptions sont également ouvertes, tant pour la présaison (1er juin au 22 juin) que pour la saison estivale (23 juin au 10 août). Le formulaire d’inscription et les horaires des différentes catégories au tennis sont disponibles via la page Facebook Tennis Junior Sept-Îles.