Saint-Siméon/Rivière-du-Loup : début de saison à nouveau reporté

La Société des traversiers du Québec indique que la saison du traversier entre Rivière-du-Loup et Saint-Siméon ne pourra pas débuter cette semaine.

La STQ procède au démontage des quatre vérins au niveau de la rampe d’embarcadère du quai de Saint-Siméon pour les apporter dans un atelier spécialisé afin d’approfondir les investigations et planifier un plan d’intervention.

« L’objectif est de procéder aux réparations requises le plus rapidement possible et de pouvoir assurer la fiabilité de la rampe d’embarquement à la reprise du service », soutient la société.

Certains vérins ont démontré des pertes de pression, lors de la remise en service du système mécanique de la rampe.

La STQ fera un nouvel état de situation et apporter plus de précisions à la suite des travaux en atelier.