Quand la reconnaissance passe par les Premiers Peuples

Deux figures marquantes liées à la Côte-Nord, Yves Tremblay et le Dr Stanley Vollant, ont récemment été décorées de la Médaille du couronnement du roi Charles III par la lieutenante-gouverneure du Québec.

La cérémonie, tenue à Québec le 9 avril, visait à souligner les réalisations de neuf personnalités issues de domaines variés, allant de la médecine à la culture en passant par l’économie. Pour Yves Tremblay, originaire de Baie-Comeau, et fondateur de l’entreprise Photo Hélico, cette distinction reconnaît un quart de siècle de travail à capter le territoire québécois depuis les airs.

« Depuis 25 ans, je survole le Québec en hélicoptère pour photographier le territoire, d’abord pour des infrastructures, puis de plus en plus pour valoriser les paysages naturels », confie-t-il.

Récemment, ses photos ont été mises à contribution dans des projets de réconciliation et de mise en valeur du territoire avec plusieurs communautés autochtones, notamment à Pessamit. « C’est devenu un outil de développement et mes images permettent aux communautés et aux entreprises de mieux voir, mieux comprendre et mieux planifier », explique M. Tremblay.

Son parcours personnel, marqué par une redécouverte de ses racines innues, a aussi donné un nouveau sens à sa démarche. « Mon père, né à Pessamit, a été retiré de sa communauté, raconte-t-il. En renouant avec mes origines, j’ai aussi renoué avec une mission : montrer ce territoire avec respect. »

Médecin-conseil

Le Dr Stanley Vollant, premier chirurgien autochtone du Québec et bien connu pour son implication dans les milieux de la santé et de l’éducation, a également reçu cette médaille pour son rôle actif auprès des Premières Nations.

Depuis un an, il agit comme médecin-conseil pour la Commission de la santé des Premières Nations du Québec et du Labrador.

« Cette médaille, je l’ai acceptée parce qu’elle vient souligner la contribution des Premiers Peuples à la société québécoise et la recevoir des mains d’une lieutenante-gouverneure autochtone, c’était particulièrement significatif », affirme-t-il.

Marqué par le décès récent d’un collègue et ami, le Dr Yves Tremblay de Sept-Îles, avec qui il devait initialement recevoir la distinction, le moment a été empreint d’émotion.

Militant de la première heure pour une véritable réconciliation, le Dr Vollant insiste sur l’importance de passer de la parole aux actes. « La réconciliation ne doit pas être qu’un mot », lance-t-il. « La réconciliation doit se traduire par des actions concrètes, comme l’égalité d’accès aux services, à l’éducation, à la santé. »

À travers son organisation Le Chemin des Mille Rêves, qui organise depuis plusieurs années des marches symboliques qui unissent autochtones et allochtones, entre les générations et entre les peuples, en est un bon exemple. « On crée des liens, on se parle, on marche ensemble et c’est comme ça qu’on bâtit un futur commun », explique Dr Vollant.