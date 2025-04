Un Port-Cartois termine sa saison en force

Après une première année au Cégep pratiquement à l’écart de la piscine, Even Quessy a progressé tout au long de la saison 2024-2025. Et la cerise sur le sundae, deux médailles au Championnat provincial collégial de natation du RSEQ pour le Port-Cartois, membre des Élans de Garneau.

« Une année assez mouvementée, surtout à la fin. Au début, c’était plus difficile, à mon retour, mes temps n’étaient pas à mon goût. Mais je suis très satisfait de la fin », a-t-il fait savoir.

En mars, lors du Championnat provincial collégial de la Conférence Nord-Est à Jonquière, l’ancien porte-couleurs des Cachalots de Port-Cartier s’était approprié du record provincial collégial au 50 m brasse, avec son chrono de 29.14.

« C’est peut-être la motivation d’être proche du championnat. On a travaillé en explosivité et en vitesse, et ç’a payé », a dit le spécialiste de la brasse.

La marque n’aura toutefois pas tenu un mois. Elle a été éclipsée lors du Championnat provincial des 12 et 13 avril, à Pointe-Claire, par un athlète du Collège John-Abbott, André Almeida, avec un chrono de 28,85. Even Quessy s’est classé deuxième, avec lui aussi un record personnel (28.95).

Au 100 m brasse, le nageur des Élans de Garneau a décroché l’or et signé son meilleur temps (01:03.39) sur cette distance.

Even Quesy s’est dit déçu de ne pas avoir été le recordman très longtemps, mais il est confiant de reprendre ce statut lors de la prochaine saison.

Pour 2025-2026, le natif de Port-Cartier vise être meilleur et veut continuer d’améliorer ses performances.

L’étudiant en technique de physiothérapie n’avait pas nagé à sa première année au Cégep Garneau, afin de s’acclimater à la grande ville (Québec) et aux changements, « une année à me concentrer sur l’école».

D’ici la fin de la session, Even Quessy a encore quelques entraînements avec les Élans. Pour l’été, il entend garder la forme. Il lui reste encore deux ans au Cégep. Il ne sait pas s’il poursuivra à l’université par la suite, ou s’il ira sur le marché du travail. « Il me reste du temps pour y penser. »