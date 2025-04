Des as de la conduite aux travaux publics à Sept-Îles

Deux conducteurs de machinerie lourde du Service des travaux publics de la Ville de Sept-Îles prendront part à une compétition provinciale.

Il s’agit de Mike Arsenault, opérateur de camion chasse-neige, et Simon Bouchard, opérateur de chenillette. Les deux participeront le 28 avril prochain, à Drummondville, à la compétition de manœuvres Les As en TP, organisée par l’Association des travaux publics du Québec.

Pour y participer, chaque municipalité devait faire réaliser des épreuves à ses conducteurs de machinerie lourde. Ils devaient réaliser un parcours au volant d’un équipement de déneigement, que ce soit un camion chasse-neige ou une chenillette, par exemple. Les épreuves devaient être filmées et notées.

Par la suite, un dossier de candidature devait être envoyé à l’Association des travaux publics qui avait un comité de sélection. Donc, à travers le Québec, parmi toutes les municipalités, sur les 15 finalistes sélectionnés, deux proviennent de Sept-Îles. Une belle fierté pour la Ville.

« Les travaux publics en hiver à Sept-Îles, c’est entre 30 et 35 employés. C’est certain qu’une ville comme Montréal a beaucoup plus de candidatures que nous. Donc, pour nous, d’avoir deux personnes qui sont sélectionnées, c’est très valorisant », commente Carl Gaudreault, directeur du Service des travaux publics.

« Ce que ça me dit, c’est qu’on a des gens qualifiés et de bons opérateurs à la Ville de Sept-Îles », poursuit-il.

M. Gaudreault pense que le grand nombre de jours de précipitation de neige sur la Côte-Nord peut contribuer à ce succès.

« Les travailleurs sont à pied d’œuvre plus souvent sur la Côte-Nord. Est-ce que ça peut aider à développer de meilleures compétences ? Et bien, plus tu pratiques, meilleur tu deviens », affirme-t-il.

D’ici la compétition, les deux représentants de la Ville de Sept-Îles se pratiqueront.

« Cela va leur permettre de garder leur agilité avec nos équipements », dit M. Gaudreault.

La compétition Les As en TP a pour objectif de reconnaître et célébrer les talents en manœuvres, en plus de valoriser les métiers liés au déneigement.

« Avoir une telle compétition est quelque chose de gratifiant. Lorsqu’on regarde les parcours à réaliser, on comprend que ce n’est pas un métier facile. Ce sont de gros équipements qu’il faut manipuler et lorsque les déneigeurs travaillent, c’est souvent quand les conditions météorologiques sont difficiles. Donc, avoir une compétition qui valorise le métier de déneigeur, c’est nécessaire », conclut-il.

Les résultats de la compétition seront connus le lendemain, soit le 29 avril.