Marcher pour un avenir sans sclérose en plaques

Le 25 mai, la communauté de la Côte-Nord se mobilisera à l’occasion de la Marche SP Côte-Nord, un événement de solidarité qui se tiendra au parc des Pionniers de Baie-Comeau.

Organisée par SP Canada – Côte-Nord, cette marche s’inscrit dans le cadre du mois de la sensibilisation à la sclérose en plaques, une maladie neurologique imprévisible qui touche plus de 90 000 Canadiens, dont plusieurs dans la région.

Grâce à la générosité des marcheurs, donateurs et partenaires, l’organisme espère amasser 15 000 $ pour soutenir la recherche de pointe sur la SP, les services locaux d’accompagnement et de soutien ainsi que la sensibilisation auprès de la population.

« Marcher pour la SP, c’est poser un geste concret pour nos proches, nos voisins, nos collègues touchés par la maladie. Et c’est rappeler qu’ensemble, on peut faire une vraie différence », affirme Kate Porter, directrice régionale de SP Canada Côte-Nord.

De l’animation, de la musique, des collations et une ambiance festive seront au programme le 25 mai. L’accueil des marcheurs est prévu à 9 h et la marche débutera à 11 h. Le duo J-F et Nancy s’occupera de l’animation musicale tandis que Mélanie Tremblay prend en charge l’échauffement de zumba.

Les participants peuvent marcher en personne ou à distance, seuls, en famille ou entre amis. Les inscriptions sont ouvertes au www.marchesp.ca. Il est possible de choisir son lieu et moment de marche si l’on ne peut être présent à Baie-Comeau.

Cette année, l’équipe régionale lance aussi un défi sur les réseaux sociaux : #UnDonPourLaSP. « Le principe est simple : faites un don, invitez une personne à faire de même, partagez le geste, et aidez à faire grandir une chaîne de solidarité partout sur la Côte-Nord », explique SP Canada Côte-Nord.