Un nouveau centre d’entraînement à Sept-Îles

Les adeptes de CrossFit auront un nouveau toit pour s’adonner à leur sport. Ceux et celles qui veulent prendre soin de leur santé également. Les Alex, Cormier et Vigneault, sont derrière l’ouverture à venir du Centre fonctionnel Sept-Îles (CF7), en compagnie de Tommy Jodoin, propriétaire de Supra Athlétique.

Il y a déjà dix ans que ça trotte dans la tête d’Alex Vigneault d’ouvrir un gym. C’est du temps où le natif de Havre-Saint-Pierre est passé d’études en génie civil vers la police, tout en ayant l’idée d’aller en kinésiologie, alors qu’il a découvert le CrossFit

Alex Cormier, Cayen d’origine également, est débarqué à Sept-Îles il y a trois ans.

C’est là que le sujet est revenu.

Les deux hommes voulaient retrouver un esprit de communauté autour du CrossFit à Sept-Îles, « que tout le monde soit proche. Il y a plus de motivation à aller s’entraîner », de dire Alex Cormier.

Alex Vigneault a déjà un gym chez lui, et mieux équipé qu’ailleurs, « mais il manque de place », mentionne-t-il.

Selon eux, les options d’entraînement à Sept-Îles pour combiner haltérophilie et CrossFit sont limitées.

C’est vers la mi-août, début septembre, que le Centre fonctionnel ouvrira ses portes. La recherche d’un local n’a pas été facile. « C’est un gros casse-tête trouver un local commercial. Il n’y en a pas mille », indique Alex Cormier.

Le bouche-à-oreille a finalement rapporté. Sans pouvoir dire l’emplacement retenu, et aussi parce que le bail n’était pas signé au moment d’écrire ces lignes, le CF7 devrait être non loin de leur lieu de travail, le poste de la Sûreté du Québec. « Pour la personne (propriétaire du local), il est plus important une poignée de main qu’un bail », rapporte Alex Vigneault.

Le local fera 4 200 pieds carrés.

Grâce au parcours en CrossFit d’Alex Vigneault, le CF7 sera ainsi bien équipé avec Supra Athlétique, mais aussi en produits.

Pour tous

Ce n’est pas parce qu’Alex Vigneault a un statut d’athlètes professionnel avec plusieurs participations aux CrossFit Games, qu’il veut que le Centre fonctionnel soit axé sur la performance.

Le centre offrira des cours de CrossFit pour les enfants, basés sur la gymnastique, l’équilibre et le développement des habiletés motrices, d’autres cours de groupe et des cours spécialisés sur l’endurance. Il y aura également du open gym pour un accès 24 heures.

« On veut donner l’opportunité au monde d’y trouver leur compte », mentionne Alex Cormier.

« En 2025, ce qui est trend, populaire, c’est de prendre soin de sa santé », souligne l’autre Alex, Vigneault, parlant des publications des gens pour leur participation à des marathons, des trails, des Ironman et des hyrox (compétition de fitness en salle, qui combine course à pied et stations d’entraînement fonctionnel).

Les deux Alex souhaitent avoir un impact à Sept-Îles, répondre à un besoin.

« On va faire un bon marketing pour aller chercher du monde. Ils pourront faire leur workout à leur niveau », assure Vigneault.

Alex Vigneault, qui a raté de peu sa qualification pour les CrossFit Games 2024, échappant des dumbells à dix pieds de la ligne d’arrivée, tient à s’essayer à nouveau. Il sera de la ronde demi-finale au début mai. Il compte aussi tenter sa chance pour une dernière fois en 2026, question de démontrer à ceux et celles qui seront membres du CF7 le cheminement et les étapes menant vers cette compétition mondiale.

D’ici l’ouverture du CF7, Alex Vigneault ira prêter main-forte aux Supra Games, qui se tiendront en juillet à Ottawa, compétition qui pourrait devenir le rendez-vous de premier plan du CrossFit au Canada. Il agira comme directeur de la compétition.