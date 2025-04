Gala des bénévoles | L’importance de redonner pour une Septilienne de 27 ans

Quand on dit qu’il manque de sang neuf chez les bénévoles, que les jeunes ne s’impliquent pas, ça ne s’applique certainement pas à Marie-Jeanne Tremblay. Celle derrière l’événement Troques-tu? et qui consacre de son temps pour plusieurs autres organisations a vu son dévouement être récompensé, lors du Gala des bénévoles 2025 de la Ville de Sept-Îles, mercredi soir.

Marie-Jeanne Tremblay a 27 ans. Elle s’implique dans le milieu septilien depuis déjà dix ans.

C’est elle qui a mis sur pied l’événement Troques-tu? en 2024, une occasion de troc de vêtements et accessoires, et qui reviendra le 18 mai prochain, à l’Hôtel Sept-Îles.

Elle est aussi impliquée dans le Club Optimiste de Sept-Îles, recrutée par sa belle-mère Maryse Gagnon, en plus d’y aller de collectes de fonds pour différentes causes et de participer à plusieurs projets communautaires, entre autres comme photographe.

« C’est important de redonner à la communauté. On a la chance à Sept-Îles d’avoir une communauté qui se serre les coudes. On redonne, car on reçoit beaucoup. Tu gagnes en donnant », a-t-elle exprimé au Nord-Côtier.

La Septilienne se décrit comme une personne très sociable. « J’ai toujours été dans le public », a-t-elle indiqué.

Marie-Jeanne Tremblay se dit bien entourée et bien dirigée dans les organismes pour lesquels elle donne du temps. « Juste être nous-même, c’est gagner en soi », a-t-elle souligné.

Sans pour autant avoir un parcours atypique, la lauréate 2025 comme Bénévole relève croit au développement de la ville. « Je crois qu’on peut faire de grandes choses. »

Au lendemain du prix remporté au Gala des bénévoles, la femme de 27 ans a pris le temps d’écrire à Ana Paola Ortega et Sébastien Desmarais Audet, les nommés dans sa catégorie, pour les féliciter et les remercier de faire partie de la relève.

Pour les jeunes qui hésitent à s’impliquer, Marie-Jeanne Tremblay a ceci comme message : « Vas-y avec ton cœur, fonce, ça ne fait pas mal. Il ne faut pas abandonner, il y a toujours une porte ouverte quelque part. Même si le geste est petit, c’est gros pour la communauté. Juste apporter une idée, c’est un gros pas. Ça prend un vouloir. »

Le Gala

C’est la deuxième fois que la Ville de Sept-Îles honore ses bénévoles sous cette forme de reconnaissance.

L’événement rassemblant bénévoles et organismes pour célébrer la générosité et l’implication de ceux et celles qui font une réelle différence dans la communauté se tenait le 16 avril à la Salle Jean-Marc Dion.

L’humoriste Mélanie Ghaminé a assuré avec brio l’animation du Gala.

Pas moins de 46 candidatures ont été soumises par la population et les organismes, à la suite d’un appel lancé par la Ville en novembre dernier.

La Semaine de l’action bénévole 2025 est au calendrier du 27 avril au 3 mai.

Gala des bénévoles 2025 – Ville de Sept-Îles

Les autres lauréats

Bénévole – Communautaire : Pier Gilbert

Pier Gilbert, entouré de la conseillère municipale Guylaine Lejeune, et du maire de Sept-Îles, Denis Miousse. Photo JB Film

Pier Gilbert est un pilier du bénévolat à Sept-Îles. Depuis des années, il s’implique avec générosité dans de nombreux événements et organismes, dont Omnisport, le Festival du film, et Le Virage, où il livre repas et denrées avec une constance exemplaire. Recruteur engagé, ambassadeur inspirant, il contribue activement au mieux-être de notre communauté.

Bénévole – Art et culture : Line Poulin

Line Poulin, accompagnée des conseillères municipales Chantale Vaillancourt et Charlotte Audet. Photo JB Film

Line Poulin est un pilier discret mais essentiel de l’Ensemble folklorique Tam ti delam. Impliquée depuis de nombreuses années, elle assure le bon déroulement des spectacles, ateliers, voyages et projets, tout en contribuant à la gestion administrative et technologique. Fiable, dévouée et efficace, elle est la force tranquille derrière le succès de l’organisme et un véritable moteur de la vie culturelle de Sept-Îles.

Bénévole – Sport et plein air : Pascale Lapointe

Pascale Lapointe, en compagnie de Carole Gaudreault et Daniel Guérault. Photo JB Film

Pascale Lapointe consacre depuis plus de 10 ans temps et expertise au développement du patinage artistique. Responsable du programme Patinage Plus, juge, mentore et leader régionale, elle est un modèle de rigueur, de bienveillance et de passion. Son engagement a un impact durable sur les jeunes et la relève sportive de la Côte-Nord.

Bénévole – Événement : Salon du livre de la Côte-Nord

Des membres du CA du Salon du livre de la Côte-Nord, entourées des conseillères Chantale Vaillancourt et Charlotte Audet. Photo JB Film

Le Salon du livre de la Côte-Nord est un événement culturel phare, porté chaque année par une équipe de 90 bénévoles passionnés. Grâce à leur accueil, leur professionnalisme et leur engagement — plus de 1600 heures investies — ils assurent le bon déroulement d’un salon littéraire qui rassemble plus de 10 000 visiteurs. Véritables ambassadeurs de la lecture, ils contribuent à faire rayonner la littérature et la Côte-Nord bien au-delà de la région.

Bénévole – Organisme : Tournoi de volleyball Orange Alouette

Une partie de l’organisation du Tournoi de volleyball Orange Alouette, avec les conseillers Daniel Guérault et Guylaine Lejeune. Photo JB Film

Le comité organisateur du Tournoi de volleyball Orange Alouette, actif depuis 46 ans, est un modèle de mobilisation bénévole et de passion sportive. Chaque année, plus de 350 bénévoles participent à cet événement d’envergure, entièrement organisé par 42 membres engagés. Sans subvention ni salaire, ils bâtissent un tournoi qui rassemble, stimule l’économie locale et redonne à la relève sportive. Grâce à leur esprit d’équipe, leur créativité et leur dévouement, le Tournoi Orange Alouette est devenu un symbole de solidarité et de fierté pour Sept-Îles.

Bénévole – Hommage : Denis Blouin

Denis Blouin, en compagnie des élus municipaux, Carole Gaudreault et Denis Miousse. Photo JB Film

Denis Blouin est un pilier de la vie communautaire septilienne depuis plus de 40 ans. Visionnaire et rassembleur, il a contribué à la fondation de plusieurs organismes d’envergure, dont la Corporation de transport adapté, Centraide Duplessis, l’Élyme des Sables et Taxi-Bus. Il a aussi été un acteur clé au sein du Club Rotary, qu’il a dirigé avec passion. À travers ses rôles de président, fondateur et bénévole engagé, Denis a toujours mis son expertise au service des autres. Son impact sur notre collectivité est profond et durable.