Des travaux sur le boulevard Portage-des-Mousses à Port-Cartier

Après des années à travailler sur le projet, la réfection du boulevard Portage-des-Mousse aura finalement lieu cet été à Port-Cartier.

« Enfin on va être capable de tourner la page sur ce dossier », commente le maire de Port-Cartier, Alain Thibault.

La réfection de la chaussée sur cette artère routière très fréquentée était souhaitée par de nombreux automobilistes.

Lors de la séance du conseil du 14 avril, les élus ont procédé à l’octroi du contrat au plus bas soumissionnaire conforme, Roland Munger inc, pour la somme de 5 209 227,32 $. Toutefois, ce montant ne sera pas seulement assumé par la municipalité. La Ville de Port-Cartier bénéficiera d’une aide financière de 3 750 000 $ de la part du ministère des Transports et de la Mobilité durable pour son projet de réfection du boulevard Portage-des-Mousse.

Le maire de Port-Cartier se réjouit de cette nouvelle. Il remercie les citoyens pour leur patience dans ce dossier.

« Je me faisais souvent interpeller par les citoyens en raison de l’état de la chaussée du boulevard. Toutefois, il fallait attendre d’avoir une subvention pour réaliser le projet », dit Alain Thibault.

Le projet vise la réfection du boulevard Portage-des-Mousses, entre la rue Maisonneuve et la rue des Rochelois.

Le boulevard Portage-des-Mousses occupe une place importante dans la Ville. C’est grâce à cette artère routière qu’on peut accéder aux installations d’ArcelorMittal et d’Arbec à Port-Cartier.