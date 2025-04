Des biscuits sourire pour les personnes handicapées de Sept-Îles

La population pourra faire une différence dans le quotidien des personnes handicapées du Module d’épanouissement à la vie de Sept-Îles. La façon de faire : l’achat de Biscuits sourire dans le cadre de la campagne annuelle avec les Tim Hortons.

C’est du 28 avril au 4 mai que ça se passera dans les trois restaurants Tim Hortons de Sept-Îles. Ce sont des bénévoles du Module qui s’assureront d’y mettre leur touche décorative sur les biscuits en compagnie d’employés des restaurants.

L’argent recueilli permettra aux membres du Module d’épanouissement à la vie de Sept-Îles d’avoir une fête de Noël à un faible coût, une façon de socialiser et briser l’isolement, mais aussi à l’organisme de tenir des activités de sensibilisation face à la situation des personnes handicapées.

Les entreprises, organismes, groupes de sport, artistiques et autres peuvent déjà passer leur commande pour douze biscuits et plus. Pour ceux et celles qui en achèteront six ou plus, ils pourront sauver les taxes. Pour les commandes (avant le 22 avril 8 h), ça se fait avec le formulaire disponible via le code QR sur la publication de la page Facebook du Module d’épanouissement à la vie.