Début des travaux pour le prolongement de la conduite d’eau potable à Sept-Îles

Le chantier pour le prolongement de la conduite d’eau potable vers Maliotenam et Place de la Boule s’amorce à Sept-Îles.

Il consiste à amener la conduite d’eau potable du viaduc de la plage Monaghan vers les deux secteurs visés. La nouvelle conduite sera installée en suivant la route 138.

La phase de travaux qui implique l’installation de la conduite dans l’accotement de la route 138, entre la rue de la Falaise (plage Monaghan) et le chemin des Forges (Maliotenam) se déroulera du 22 avril au 24 juillet. Des entraves à la circulation sont à prévoir durant cette période. Sur les heures de chantier, la circulation s’effectuera sur une seule voie, en alternance, avec présence de signaleurs. En dehors des heures de travail, la circulation se fera normalement (sur 2 voies).

La durée totale des travaux de raccordement est, quant à elle, estimée à 26 ou 27 semaines. Le tout devrait être complété vers la mi-octobre.

L’objectif de ce projet de prolongement est d’amener l’eau potable traitée provenant du lac des Rapides, vers Maliotenam et Place de la Boule. Les deux secteurs sont présentement alimentés par de l’eau de la nappe phréatique. Toutefois, il y a présence de trichloroéthylène (TCE) dans l’eau des deux secteurs. Il s’agit d’un composé souvent utilisé dans les opérations industrielles. En raccordant les deux secteurs au réseau d’eau potable provenant du lac des Rapides, la Ville espère régler le problème.

Le projet de mise aux normes de l’eau potable à Place de la Boule et Maliotenam est estimé dans son ensemble à 8 M$. C’est la communauté de Uashat mak Mani-utenam qui payera la part la plus importante, avec une contribution de 6 M$. La Ville de Sept-Îles bénéficiera d’une aide financière de la part du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) d’environ 1,8 M$. La contribution de la municipalité avoisinera les 300 000$.