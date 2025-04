Urgence de Sept-Îles : la fin du vœu pieux ?

Le projet d’agrandissement de l’Hôpital de Sept-Îles est désormais sur la table du Conseil des ministres. Il a fait l’objet d’une mise à jour en 2024, autant des besoins que des coûts. En 2021, on l’évaluait à 159 M$. Aujourd’hui, sans avancer de chiffres précis, le directeur des services professionnels et de l’enseignement universitaire de l’Hôpital de Sept-Îles, Dr Jean-François Labelle, affirme « qu’il dépasse certainement les 250 M$ ».

Cette mise à jour réalisé dans la dernière année donne espoir que le projet risque de vraiment se concrétiser, croit le médecin gestionnaire.

« Dans la dernière année, ils ont même ajusté les salles, comment on faisait les choses, pour être certains que ça répondait vraiment bien aux besoins de la région, ce qui n’est pas fréquent, en général », dit le Dr Labelle. « Pour avoir vu beaucoup de projets, on roule avec celui présenté initialement et on arrive au final avec une solution qui n’a pas été ajustée au fil du temps. »

Celui de l’Hôpital de Sept-Îles a franchi toutes les étapes. Son dossier d’affaires est complété. En parallèle, la vente de l’hôtel de ville pour 18,5 M$ au CISSS a été approuvée par Québec. Disons que ça ferait cher pour un stationnement, tel que soulevé par le maire Denis Miousse, dans une lettre envoyée au ministre de la Santé. La nouvelle unité de psychiatrie a été inaugurée. Le projet de 18 M$ faisait aussi partie des travaux préparatoires nécessaires à ceux de l’urgence.

Mais…

Mais il ne faut pas se leurrer, le contexte économique, lui, est loin d’être idéal. Le gouvernement provincial compose avec un déficit record de 13,6 milliards de dollars. Il était même prêt à faire des coupures de 1,5 milliard en santé, avant d’annuler in extremis la mesure au dernier budget.

Il faut dire également que Sept-Îles n’est pas le seul hôpital à avoir des problèmes dans le réseau. L’hôpital Maisonneuve-Rosemont de Montréal fait les manchettes, ces jours-ci : des écureuils et des chauves-souris s’y introduisent. Dans un reportage de TVA Nouvelles, on peut y voir des chutes d’eau tomber du plafond de l’urgence, un peu comme l’Amazone au Village Vacances Valcartier.

Va-t-on vraiment annoncer l’agrandissement et la modernisation des installations de Sept-Îles, tandis qu’on a reporté le projet visiblement nécessaire de cet hôpital montréalais qui dessert 10 % de la population du Québec ? La population de la Côte-Nord au complet se chiffre à un peu plus de 90 000 habitants…

Le Dr Jean-François Labelle reste confiant.

Le projet septilien a comme caractéristique qu’il va non seulement se traduire par une urgence fonctionnelle, mais il permettra de rendre plusieurs autres services adéquats.

« Il viendra stabiliser l’hôpital pour les cinquante prochaines années », souligne-t-il.

Dr Labelle rappelle le sombre épisode de l’eau qui coulait du plafond d’une salle du bloc opératoire.

« Il fallait fermer les salles, car ça risquait de tomber sur un patient en train de se faire opérer… ça, ça va se régler avec ce projet », fait-il valoir.

Cette fois, c’est la bonne

Dr Labelle en a entendu des promesses dans le dossier de modernisation de l’Hôpital de Sept-Îles, se rappelant qu’à l’époque, le ministre de la Santé, Yves Bolduc, aurait affirmé dans des rencontres que le projet de Sept-Îles était dans le top 5 des priorités du gouvernement.

« Heureusement qu’on est prioritaire, parce qu’on est 20 ans plus tard et nous ne l’avons pas », lance-t-il.

Mais cette fois-ci, c’est différent, estime-t-il.

« Contrairement aux autres projets d’avant, qui étaient toujours au stade de promesse de ministre, les étapes suivantes ne décollaient jamais, on avait jamais d’autorisation d’aller plus loin (…) C’est la première fois qu’on se rend aussi loin dans le projet, c’est motivant. On a l’impression que ce n’est pas seulement qu’un vœu pieux. Et on le sent qu’on est une priorité, à voir les équipes qui travaillent avec nous », conclut Dr Labelle.