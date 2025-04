Une irrésistible envie de faire rayonner la Côte-Nord

Chantal Brodeur, bibliothécaire chevronnée et passionnée, revient sur le devant de la scène littéraire avec son deuxième roman Une irrésistible envie de tout changer, publié aux Éditions JCL.

Après un premier succès publié en 2020 Miss Biblio en fait trop aux éditions Québec Amérique, l’autrice invite les lecteurs à la suivre dans un voyage sensible, lumineux et profondément humain… sur fond de Côte-Nord.

Des bibliothèques à la plume

« Je suis bibliothécaire depuis plus de 30 ans. Aujourd’hui, je suis nouvellement autrice et c’est mon deuxième roman », explique Chantal Brodeur. Passionnée par son métier et très engagée dans la promotion des bibliothèques publiques, cette dernière a longtemps réfléchi à une façon de faire connaître au grand public l’ampleur des services qu’elles offrent.

« Je me suis demandé, mais qu’est-ce que je pourrais faire pour parler de toutes ces belles choses-là à Monsieur et Madame Tout-le-Monde ? Je me suis dit, pourquoi je n’écrirais pas un roman », confie l’autrice.

Et pour celle qui a été présidente de l’Association des bibliothèques publiques du Québec, quoi de plus naturel que de donner vie à un personnage de bibliothécaire ?

C’est ainsi que Lucie, héroïne de ses deux romans, a vu le jour. Dans ce nouveau titre, elle revient plus déterminée que jamais à reprendre sa vie en main.

Un été sur la route 138

Dans Une irrésistible envie de tout changer, on retrouve l’héroïne à un moment charnière de sa vie. Elle quitte son quotidien structuré pour un été placé sous le signe de la découverte, de soi, de l’amour, et d’un nouveau territoire.

« Lucie va tomber en amour. Elle va contrer sa peur de la route et elle va sillonner la route 138 le temps d’un été pour mieux connaître son amoureux, se rapprocher de lui », dévoile Mme Brodeur. L’homme en question habite à Rivière-au-Tonnerre, c’est donc sur la Côte-Nord que se déroulera l’essentiel du roman.

Ce changement de décor permet à l’écrivaine de rendre hommage à une région du Québec qu’elle porte dans son cœur. « Mon père a travaillé au fameux barrage de Manic-5. Donc pour moi, il y a comme un lien mythique avec la Côte-Nord », raconte-t-elle.

Ce lien, elle l’a nourri toute sa vie, et c’est ce qu’elle a voulu transmettre à ses lecteurs. « La Côte-Nord devient un peu un personnage dans le roman parce que j’ai pris vraiment un soin à décrire les paysages », partage la bibliothécaire.

Un univers littéraire contemporain

Bien que l’écriture de Chantal Brodeur soit qualifiée de romance par son éditeur, elle préfère parler d’un style contemporain, proche de la vie quotidienne et du réel. « Mon héroïne, évidemment, c’est comme moi une bibliothécaire. Elle est une passionnée qui s’investit beaucoup dans son travail, qui est engagée aussi dans sa communauté », dévoile-t-elle.

Même si l’univers de Lucie s’inspire du sien, l’autrice prend soin de lui construire sa propre vie. « Je lui ai créé un petit village fictif qui serait un petit village sur le bord du fleuve dans Lanaudière », mentionne Chantal Brodeur.

Une irrésistible envie de tout changer n’est pas une suite directe au premier roman, mais s’inscrit dans le même univers. « On peut lire les deux livres dans le désordre ou les lire dans l’ordre », ajoute-t-elle. L’ambiance change également. « Le premier, c’était l’hiver, il faisait froid tandis que là, c’est l’été, il fait beau, il fait chaud, c’est un rythme plus de vacances », conclut l’écrivaine.