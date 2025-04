Le nouveau PDG du CISSS Côte-Nord se fait attendre

Six mois après le congédiement de sa présidente-directrice générale, le CISSS de la Côte-Nord n’a toujours pas nommé personne à cet important poste.

« Nous sommes toujours dans un processus de recrutement pour le poste. Une annonce officielle sera faite une fois que le CA de Santé Québec aura fait son choix », indique Santé Québec, par courriel.

En octobre, la PDG du CISSS, Manon Asselin, avait été congédiée. Le ministère de la Santé avait indiqué qu’un « un changement au sein de la gouvernance du CISSS de la Côte-Nord » était nécessaire, pour faire face aux défis de la région.

À l’automne 2024, 11 candidatures avaient été reçues. Toutefois, le processus n’a pas été concluant et un deuxième affichage de poste a eu lieu.

Le salaire offert pour le poste de PDG du CISSS de la Côte-Nord varie de 187 092 $ à 243 221 $.

En attendant la nomination d’un nouveau dirigeant, c’est Nathalie Castilloux qui assure l’intérim.

« Santé Québec poursuit son accompagnement de l’établissement dans sa gestion en soutien à la présidente-directrice générale par intérim Nathalie Castilloux », écrit Santé Québec.

Le CISSS emploie près de 3 700 personnes et plus de 180 médecins omnipraticiens et spécialistes y œuvrent.

Les syndicats ont des attentes

Des syndicats ayant des membres dans le milieu de la santé ont hâte qu’un nouveau PDG soit nommé.

« C’est questionnable qu’un poste aussi important n’ait pas encore été comblé depuis la mi-octobre », affirme Karine Ouellet Moreau, présidente du Syndicat des intervenantes et intervenants de la santé du Nord-Est québécois (SIISNEQ-CSQ).

Il est espéré que le prochain PDG du CISSS de la Côte-Nord soit à l’écoute des travailleurs, en allant les rencontrer sur le terrain. Il s’agit de la meilleure façon, selon Kevin Newbury, représentant national de l’APTS pour la Côte-Nord, pour qu’il saisisse bien les enjeux spécifiques au territoire.

« Un décideur de cette envergure doit absolument connaître les nuances de la Côte-Nord, pour être en mesure de bien faire des représentations auprès du gouvernement », dit-il.

Ce dernier observe une centralisation des pouvoirs avec Santé Québec. Il espère que le prochain PDG sera une voix qui représentera la Côte-Nord et non qui viendra imposer le message provenant de Montréal, ou Québec. Ces propos vont dans le même sens que ceux de Mme Ouellet Moreau.