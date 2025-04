Le Club Nordsoc de Sept-Îles s’apprête à lancer ses inscriptions

Malgré la neige qui tombe en ce 16 avril, il est temps de penser à la saison du ballon rond. Le Club Nordsoc de Sept-Îles lancera ses inscriptions dans les prochains jours et espère poursuivre sur la vague des dernières saisons.

L’engouement pour le soccer revient chez les jeunes depuis quelques années. L’an dernier, le Club Nordsoc comptait plus de 500 adeptes du ballon rond pour sa saison estivale, la deuxième avec un CA renouvelé.

Si les places sont limitées dans certaines catégories masculines et qu’elles sont facilement comblées, l’organisation indique qu’il y a de la place chez les filles.

« L’été dernier, nous avons eu suffisamment de joueuses U8 et U10 pour offrir du soccer féminin. Nous aimerions beaucoup continuer à grossir le bassin de joueuses et si possible étendre notre soccer féminin au U12 et U14 éventuellement. Nous sommes conscients que les joueuses préférèrent habituellement jouer entre elles plutôt que dans des catégories mixtes », mentionne le vice-président du Club, Guillaume Maloney.

« Le club grossit et souhaite poursuivre sur cette lancée », dit-il.

Le Club Nordsoc espère continuer sur le momentum en vue des inscriptions qui se prendront du 20 au 30 avril.

Un Facebook Live est à l’horaire le 18 avril, dès 18 h, pour présenter notamment les membres du CA, l’horaire de la prochaine saison, les catégories et les tournois.