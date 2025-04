1,5 M$ pour contrer l’érosion à Port-Cartier, Longue-Pointe-de-Mingan et Natashquan

Québec annonce une aide financière de 1,5 M$ pour soutenir des projets d’adaptation aux effets de l’érosion et de la submersion côtières dans trois municipalités nord-côtières.

La ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, et le ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoit Charette ont fait l’annonce, mercredi.

Port-Cartier, Longue-Pointe-de-Mingan et Natashquan sont les municipalités visées. Chaque projet sera subventionné à hauteur de 500 000 $. Ils prévoient la réalisation d’une étude de risques tenant compte des changements climatiques et l’évaluation de différents scénarios d’adaptation aux aléas côtiers.

« En considérant les risques actuels et projetés, différentes mesures seront analysées, telles que la protection des berges et des solutions basées sur la nature », explique le ministère des Affaires municipales dans un communiqué.

À Port-Cartier, le secteur de Pointe-aux-Anglais est particulièrement concerné.

« Face à l’érosion qui touche le secteur de Pointe-aux-Anglais et son tronçon de la route 138, il est primordial d’agir pour garantir la sécurité des citoyens », a commenté le maire, Alain Thibault. « Cette étude va nous donner les outils pour trouver une solution durable, en veillant à la sécurité des usagers et à la protection des milieux naturels. La Ville prend ses responsabilités et collabore activement avec ses partenaires pour définir la meilleure approche possible. »

À Longue-Pointe-de-Mingan, le village établi face au golfe du Saint-Laurent subit les forces de Dame nature depuis déjà plusieurs décennies.

« Avec l’accélération du réchauffement climatique, les abords côtiers de notre localité s’affaiblissent. Cette importante aide gouvernementale tombe à point. Ainsi, une grande partie des résidences, la plupart de nos entreprises locales et l’usine de transformation des crustacés et poissons se verront rassurées pour les temps à venir », a souligné la mairesse, Ginette Paquet. « La pérennité et la sécurité de notre cher petit village seront assurées dans ce contexte nord-côtier de plus en plus fragile. »

À Natashquan, où c’est le noyau villageois qui est affecté, l’aide pour une étude tombe aussi à point.

« Cela nous permettra de sauvegarder la vitalité socioéconomique de notre municipalité et de protéger les citoyens et leur patrimoine », a indiqué la mairesse, Stéphanie Landry.