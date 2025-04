Will Verreault revivra le Festival Le Tremplin de Dégelis

Le natif de Port-Cartier Will Verreault fait une fois partie des artistes émergents qui vivront le Festival Le Tremplin de Dégelis.

Celui qui réside à Montréal, place de choix pour explorer sa carrière musicale, prendra part à ce concours dans le Bas-Saint-Laurent pour une deuxième année de suite.

Il est au nombre des 28 artistes émergents de l’humour et de la chanson sélectionnés pour la 25e édition du Festival Le Tremplin de Dégelis au calendrier du 12 au 18 mai.

En 2024, l’artiste originaire de la Côte-Nord avait remporté une résidence au Festival en chanson de Petite Vallée.

C’est l’accueil et la beauté du festival qui lui ont donné le goût de vivre cet événement pour une deuxième fois.

L’opportunité de rencontrer d’autres artistes, de créer d’autres choses et de développer ses techniques d’interprétation et d’écriture fait partie de ses objectifs.

« C’est aussi de pouvoir jouer avec un band professionnel », a fait savoir Will Verreault.

La scène du Festival Le Tremplin de Dégelis a notamment fait connaître plusieurs personnalités, dont Maxime Landry, Sara Dufour, Sam Breton, Philippe Laprise, Ingrid St-Pierre, Klô Pelgag, André Sauvé et Ève Côté.

Nouveau single

Will Verreault sortira un single ce vendredi, Fais-moi signe, une chanson qu’il a écrite et composé la musique, et qui parle de vouloir se reconnecter. Un premier EP avec cinq chansons est à venir en mai.

Pour ce qui est de spectacles à venir, le Port-Cartois d’origine ne veut pas trop en dire pour le moment au sujet du calendrier. Il préfère se concentrer sur ce qui s’en vient prochainement.