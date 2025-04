Une entente de 80 millions $ pour un meilleur accès à la justice

Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, annonce une entente avec la Chambre des notaires et le Barreau du Québec de 80 millions $ jusqu’en 2029 pour permettre aux Québécois un meilleur accès à la justice.

Cet argent servira notamment à aider les personnes qui se représentent seules en salle de cours – un phénomène qui prend de l’ampleur.

«Dans le contexte (…) l’accès rapide aux conseils d’un avocat ou d’un notaire et à de l’information juridique devient primordial», indique-t-on par voie de communiqué.

«Des équipes de juristes venant des centres de justice de proximité seront ainsi déployées dans plusieurs palais de justice au Québec afin d’aider et d’accompagner les citoyennes et citoyens au moment et à l’endroit où ils en ont besoin», ajoute-t-on.

On affirme que cette aide sera offerte en priorité pour les causes en matières familiales, civiles et de protection de la jeunesse, «soit les domaines où le phénomène d’autoreprésentation est le plus présent».

L’entente permettra aussi de déployer davantage d’avocats et de notaires dans des organismes communautaires «afin de bonifier l’offre de services de première ligne».

«Pensons par exemple à des organismes de défense des droits des consommateurs ou des locataires, ou encore des organismes soutenant les victimes ou offrant des services aux familles et aux enfants», écrit-on dans le communiqué.

On lance également un appel à projets qui favorise l’accès à la justice.