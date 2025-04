Sept-Îles : un conseiller remet en question le besoin d’un nouvel hôtel de ville

La Ville de Sept-Îles devrait favoriser l’option de s’établir dans des locaux vacants plutôt que de construire un nouvel hôtel de ville, selon le conseiller municipal du district du Vieux-Quai, Guy Berthe.

La municipalité doit quitter son actuel hôtel de ville au courant de l’été pour déménager dans des locaux à Place Sept-Îles. La Ville de Sept-Îles a vendu le terrain de son hôtel de ville au CISSS de la Côte-Nord pour 18,5 M$.

Pour M.Berthe, la construction d’un nouvel hôtel de ville risque de venir alourdir le fardeau fiscal des Septiliens. Il rappelle que la municipalité a déjà fait un emprunt important pour le projet d’aréna, donc il est souhaitable que la Ville n’ajoute pas d’autres dépenses importantes sur sa dette.

« Si la population est prête à assumer une dette supplémentaire pour avoir un nouvel hôtel de ville, allons-y. Toutefois, si on veut éviter une hausse de taxes supplémentaire par rapport à cela, il y a des positions qu’on peut prendre qui ferait en sorte qu’on pourrait minimiser la hausse du compte de taxes », affirme-t-il.

Afin de faire des économies à la Ville, il favorise une autre option que la construction d’un nouvel hôtel de ville, soit s’établir dans des locaux qui sont déjà libres à Sept-Îles.

« On va être bien installé dans des locaux à Place Sept-Îles. On est capable d’être bien logé à cet endroit. On pourrait même utiliser le 18,5 M$, le placer à la banque, et juste avec les intérêts, on pourrait payer notre loyer », affirme le conseiller.

Actuellement, le projet de nouvel hôtel de ville est estimé à environ 30 M$. Avec l’argent obtenu du CISSS de la Côte-Nord, le coût revient à 14,5 M$ pour les contribuables, estime la municipalité.

Le conseiller Guy Berthe juge aussi que dans une logique de développement durable, il n’est pas souhaitable de construire de nouveaux bâtiments.

« Construire des superficies supplémentaires quand il y en a plein [qui sont libres] en ville, cela ne favorise pas le développement durable », dit-il.

Le conseiller affirme avoir discuté de ses réticences avec les autres membres du conseil, mais que pour l’instant, les élus veulent poursuivre vers la construction d’un nouvel hôtel de ville.

Le nouveau bâtiment devrait être construit derrière le Centre socio-récréatif. Les travaux devraient commencer au printemps 2026 et durer environ 15 mois pour le nouvel hôtel de ville.