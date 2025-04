Le Drakkar casse la glace

Le Drakkar n’avait pas le choix de casser la glace et il l’a fait avec brio, mardi soir, quand il a pris la mesure des Wildcats de Moncton par le pointage de 5-2 devant 2126 amateurs présents au Centre sportif Alcoa.

Tirant de l’arrière 0-2 dans cette série quart de finale, les membres de l’équipage se devaient de revenir en force face à l’équipe de l’heure dans la LHJMQ, qui a, du même coup, vu sa série de victoires consécutives s’arrêter à 21.

Inspirés par une foule bruyante, les vikings du navire ont salué leur retour à la maison de belle façon en livrant une performance collective inspirée face à des visiteurs très intenses et menaçants durant toute la soirée.

Après 25 minutes de jeu sans but, le Drakkar a ouvert la marque par l’entremise du défenseur Oliver Samson (grâce à un tir précis dans la partie supérieure) avant de voir le centre Raoul Boilard doubler l’avance des siens, trois minutes plus tard.

Réplique

Comme il fallait s’y attendre, les Wildcats n’ont jamais lâché prise et ont trouvé le moyen de combler le recul grâce au filet de l’ex-Drakkar Vincent Boilard et de l’Allemand Julius Sumpf.

Bénéficiant d’une attaque à trois contre un, le vétéran Louis-Charles Plourde a ensuite soulevé la foule quand il a redonné les devants à son club grâce à un tir parfait dans la partie supérieure.

Gonflés à bloc, les locaux n’ont plus jamais regardé derrière pour ajouter deux autres filets, qui confirment aussi la tenue d’un cinquième match présenté à Baie-Comeau vendredi soir.

« C’est une belle victoire d’équipe. Les joueurs se sont impliqués dans toutes les facettes de jeu. Ils ont bloqué des lancers et n’ont pas joué sur les talons. Offensivement, ils ont su profité de leur chance », a commenté le pilote Jean-François Grégoire.

Conscient de la force de frappe de l’ennemi, l’entraîneur-chef a fort apprécié l’attitude de ses hommes quand les visiteurs sont parvenus à créer l’égalité 2-2 en milieu de troisième période.

« Personne n’a paniqué. Nous avons continué de fermer le centre. C’est une bonne équipe de l’autre côté, mais les gars ont compétitionné et quand tu acceptes les défis, il peut se passer de belles choses. C’est 2-1 dans la série et on se concentre sur le prochain match », a ajouté le dirigeant.

En vitesse

Première étoile de la rencontre, Raoul Boilard a inscrit son deuxième but du match face au gardien Mathis Rousseau. Justin Gendron a inscrit le filet d’assurance dans une cage déserte.

Même s’il a cédé deux fois au cours du dernier engagement, le gardien Lucas Beckman (troisième étoile de la partie) a de nouveau été superbe devant son filet et a repoussé 33 rondelles.

Le Drakkar, qui a pu compter sur le retour au jeu de l’attaquant Justin Poirier et du défenseur Mattias Gilbert, tentera de prolonger sa série gagnante à domicile, mercredi soir, à l’occasion du quatrième duel de la série présenté sur la glace du Centre sportif Alcoa.