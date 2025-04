Le candidat à la chefferie du PLQ, Charles Milliard, est de passage à Baie-Comeau

Miser sur les régions, c’est le discours que véhicule Charles Milliard, candidat à la chefferie au Parti libéral du Québec (PLQ). Il a entamé une tournée aux quatre coins de la province et un arrêt de deux jours s’imposait à Baie-Comeau.

« Je connais bien la Côte-Nord, mais j’en apprends toutes les fois », lance d’entrée de jeu celui qui n’en est pas à sa première visite dans la région.

Pour lui, il faut arrêter d’imposer des décisions « déconnectées » des réalités régionales. « Je suis toujours renversé de voir comment il y a des décisions des gouvernements du Québec […] qui ne sont pas applicables dans des régions, comme la Côte-Nord. »

« Si les décisions centralisées fonctionnaient, ça se saurait, déclare-t-il. En ce moment, nous avons un gouvernement qui a eu 89 élus en 2022 dans toutes les régions et pourtant, j’en viens à la conclusion que les gens ne se sentent pas écoutés ou représentés. »

Beaucoup de visites

Ses deux journées à Baie-Comeau sont bien remplies avec, entre autres, une visite au Port de Baie-Comeau, au Centre des arts, au Cégep de Baie-Comeau ainsi qu’à l’aluminerie Alcoa.

M. Milliard s’est aussi arrêté à Pessamit, le temps d’un souper avec les membres du conseil des Innus, en plus de rencontrer le maire de Baie-Comeau et la Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan.

« Et évidemment, je vais au Drakkar ce soir, c’est là que ça passe », fait-il ensuite savoir.

« Je suis souvent allé à Sept-Îles, mais là je voulais passer plus de temps à Baie-Comeau, parce que je trouve qu’on ne va pas assez souvent à Baie-Comeau », poursuit-il.

Services de base

Charles Milliard a l’intention, s’il est élu à la direction du Parti libéral du Québec, de mettre l’emphase sur les services essentiels.

« [L’enjeu] c’est les questions de base, c’est la prestation de services. Le gouvernement récolte les impôts, mais doit retourner ça en services », indique le candidat.

Pour lui, c’est un non-sens de constater des citoyens de la Côte-Nord qui doivent se déplacer pour obtenir des soins de santé. « Il faut s’occuper du monde, dit-il. Je pense que les gens préfèrent avoir de meilleurs services que des baisses d’impôt. »

Jeunes militants

Après toutes ses rencontres à Baie-Comeau, Charles Milliard tiendra un 5 à 7 politique pour les militants.

Alors qu’il mentionne avoir un travail à accomplir pour faire valoir son parti sur la Côte-Nord, il a aussi l’objectif bien précis d’amener les jeunes à s’intéresser à la politique.

« On fait de la politique pour préparer le futur, alors il faut que les jeunes aient une place dans le discours actuel », affirme-t-il.

« Souvent, je trouve que les jeunes sont plus intéressés par des causes que des partis politiques. Mais le parti politique, c’est le véhicule pour faire avancer les causes », exprime-t-il.

C’est pourquoi, pour lui, le Parti libéral du Québec est une avenue intéressante, dans toutes les régions. Ce dernier souhaite rallier les jeunes, de partout au Québec, au PLQ qui a « des valeurs extrêmement modernes ».

« Le tiers des votes dans la course à la chefferie sera décidé par des jeunes de 16 à 25 ans », précise M. Milliard.

Course à la chefferie

Outre Charles Milliard, quatre candidats se sont lancés à la course à la chefferie du Parti libéral du Québec.

Il s’agit de Marc Bélanger, Karl Blackburn, Pablo Rodriguez et Mario Roy. Le prochain chef sera choisi le 14 juin, lors d’un congrès à Québec.