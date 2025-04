PL 89 : Les syndicats s’installent jour et nuit devant les bureaux des députés

Le projet de loi 89 dérange. Les syndicats d’ailleurs s’impatientent et haussent le ton en s’installant jour et nuit devant les bureaux des députés de la Côte-Nord.

La CSN, la CSQ, la FTQ et l’APTS se sont unis pour camper devant le bureau du député de René-Lévesque, Yves Montigny, et de la ministre de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain. Ils ont l’intention de rester jusqu’à ce qu’il y ait un changement souhaité.

« On s’installe ici 24 heures sur 24 pour exiger que le projet de loi 89 soit retiré », déclare le porte-parole de la CSN Côte-Nord, Guillaume Tremblay, lors d’une conférence de presse tenue le 14 avril devant le bureau de M. Montigny.

« Le gouvernement s’inquiète de la population en cas de grève, mais pas en raison des compressions sauvages dans les réseau publics. Sur la Côte-Nord, nous sommes en grave pénurie de main-d’oeuvre depuis des années. C’est ce qui affecte plus les services à la population, et non les moments de grève sporadiquement dans les moments de négociation », soutient Mylaine Larocque, présidente de l’APTS Côte-Nord.

Selon les porte-paroles des syndicats, la Coalition avenir Québec « choisit de brimer un droit fondamental », soit celui de grève, qui donne un pouvoir lors des périodes de négociations.

Guillaume Tremblay met l’emphase sur le fait « qu’aucun tribunal, aucun juriste ou éditorialiste qui ne condamne pas ce projet de loi ».

Il rappelle aussi que 95 % des négociations pour des conditions de travail ou des questions de salaire se règlent sans problème. « C’est seulement un 5 % qui va en grève. Ensuite, c’est certain que les gens ne voient plus ces 5 % là, parce qu’on passe dans les médias et on fait plus de bruit. »

Montigny rencontre les syndicats

Yves Montigny indique avoir déjà planifié, la semaine dernière, une rencontre avec les représentants des CPE et de la CSN.

Ce matin, le député a reçu dans son bureau, pendant la grève à l’extérieur, la présidente du syndicat des travailleurs et travailleuses des CPE de la Manicouagan, Jessica Houde.

« Il faut bien comprendre que nous sommes à la même page, elle et moi, en lien avec les services spécialisés, notamment pour les élèves en grand besoin ou en difficulté », précise l’élu.

Mme Houde déclarait, lors de la grève des CPE la semaine dernière, qu’il fallait justement évaluer les services pour les besoins particuliers. « Nous avons eu une bonne rencontre, ça a duré une bonne heure et nous avons eu plusieurs bonnes discussions pour voir ce qu’on peut faire pour améliorer les services à la petite enfance », ajoute M. Montigny.

Le député réitère ensuite que le projet de loi 89 ne vient pas brimer le droit de grève, mais assurer un équilibre en ce qui a trait aux services essentiels. « Ce qu’on dit, c’est qu’on veut assurer le bien-être de la population par des services minimalement requis. »

