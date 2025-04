L’École de danse Christine Bourque brille à Hit The Floor

Même si la compétition est de plus en plus relevée, l’École de danse Christine Bourque continue de brûler les planches à Hit The Floor. Les honneurs ont été nombreux pour les danseurs et danseurs de l’école de Sept-Îles dans les derniers jours à Saint-Hyacinthe.

Six premières places, des hit of the day et des mentions spéciales, ça résume en partie les performances des solos, duos, trios et équipes de l’ECB à la compétition qui avait lieu du 10 au 13 avril.

« La compétition Hit The Floor ne cesse de grandir en termes de popularité et de calibre ! Elle devient de plus en plus féroce » souligne la directrice, Christine Bourque.

Elle parle de fierté de voir les jeunes de Sept-Îles se démarquer autant au travers des studios renommés du Québec.

« C’est un quatre jours épuisant, mais tellement plaisant et chargé en émotions. Les coachs et les élèves se sont encore une fois surpassés », a-t-elle renchéri.

L’École de danse Christine Bourque prendra part à un autre rendez-vous de Hit The Floor dans les prochaines semaines, soit celui de Québec du 15 au 19 mai.

Strike a bouclé Hit The Floor 2025 de Saint-Hyacinthe avec le même palmarès que Stylish. Photo courtoisie

Résultats de l’ECB à Hit The Floor

Stylish (Jade Morin/Coralie Poirier/Léane Thibault) : 1re place + 3 Hit of the day + mention spéciale de leur division

Strike (Éloïse Deraps, Maxim Lebrasseur/Sarah-Lou Riopel) : 1re place + 3 Hit of the day + mention spéciale de leur division

Spice (Sophie Boudreault/Léticia Dubé/Alice Ducasse) : 1re place + Hit of the day + mention spéciale de leur division

M-Pack : 1re + Hit of the day + mention spéciale de leur division

Stole : 1re place

Surge (Karine Gagné) : 1re place (seule dans la catégorie)

Angel (Angelie Riopel) : 2e place + Hit of the day

Sweet & Sour : 2e place + Hit of the day

Miss Sophie (Sophie Boudreault) : 2e place

Prime : 2e place

Fire crackers (Félix Tremblay/Jade Morin) : 3e place + Hit of the day

Blackout : 3e place + Hit of the day

Tribe : 3e place

Breaktime : 3e place

Madam et Smash : Belle perfo, mais pas de podium