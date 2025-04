Les Wildcats donnent le ton à la série

Au lancement du deuxième tour des séries éliminatoires dans le circuit Cecchini, les champions en titre de l’association Est accueillaient le Drakkar au Centre Avenir. Bien reposée, la troupe de Gardiner MacDougall a sans contredit livré la marchandise dans ce premier match, infligeant une correction de 7-0 au Drakkar.

Sommaire de la rencontre

La rencontre n’est vieille que de 86 secondes au moment où le jeune attaquant étoile Caleb Desnoyers fait lever ses nombreux partisans. Le vétéran Markus Vidicek fait de même presque à la mi-période; période que les Wildcats concluent en avant 2-0.

La production offensive des néo-brunswickois est doublée dès les premières minutes de la deuxième avec deux buts rapides, marqués à moins d’une minute d’écart. Riley Sampson, puis à nouveau Desnoyers font bouger les cordages. Les Wildcats croient bien quintupler leur avance peu après, un but toutefois refusé en raison d’un hors-jeu à l’entrée du territoire adverse.



Ces dernier y parviennent néanmoins en tout début de troisième, un but signé Natan Grenier. Preston Lounsbury et Julius Sumpf complèteront la marque au cours de cet engagement ultime, où malgré un peut plus de tirs nord-côtiers, les Wildcats ont finalement conclu en avant avec un total de 44-26 à ce chapitre.



En trois avantages numériques, les Wildcats ont frappé une fois. Évidemment, le Drakkar a de son côté été blanchi en deux occasions. Suite au sixième but, le partant Lucas Beckman a été retiré au profit de Mathys Routhier, qui a a son tour cédé une fois. Le vétéran Mathis Rousseau a signé le jeu blanc pour les Wildcats.



Demain est-il un autre jour?



Dire que ce n’est pas le début de série escompté pour le Drakkar est un euphémisme. Dans les circonstances, la bonne nouvelle pour la troupe de Jean-François Grégoire est qu’en séries, peu importe le pointage, une défaite est une défaite. Perdre 7-0 ou 2-1 coûte toujours un match, ni plus ni moins. Baie-Comeau a donc un moment pour se préparer en vue de la prochaine rencontre, dimanche après-midi. Une chose est certaine, les meneurs au classement général ont mis la barre très haute.