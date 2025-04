Radio Carillon Taxi de Sept-Îles | Vous et votre auto ramenés à bon port

Une soirée arrosée. En bonne personne responsable, vous prenez un taxi pour rentrer à la maison. Mais saviez-vous que votre voiture pourrait aussi prendre le même chemin ?

Taxi double fait partie des services offerts par Radio Carillon Taxi de Sept-Îles. Il était déjà offert, mais peu publicisé. Il vous en coûtera seulement le double du « meter » de votre transport.

« On veut s’afficher de plus en plus », souligne Carl Chiasson, nouveau président par intérim depuis quelques mois, et dans le milieu du taxi à Sept-Îles depuis trois ans.

Une nouvelle génération d’actionnaires et de propriétaires s’est ajoutée à la compagnie de taxi.

M. Chiasson veut amener du changement en faveur du service à la clientèle. Un effectif en plus grande quantité favorise de meilleurs services.

« On veut refaire vivre les belles années de Carillon Taxi. On a une belle équipe et on est là pour rester », dit-il.

Il faudra un certain d’adaptation, le temps que les nouveaux se familiarisent avec le système de répartition.

« Ça va de mieux en mieux, mais il y a une certaine compétition, une vieille mentalité », souligne le président.

Radio Carillon Taxi mise sur dix-neuf propriétaires pour trente véhicules. À lui seul, Carl Chiasson en détient dix. Pour ceux qui espéraient le retrait des plexiglas apparus dans les voitures lors de la pandémie, ils sont appelés à rester « pour une question de santé et de sécurité ».

Radio Carillon Taxi assure encore le service Taxi Bus de la Ville de Sept-Îles, avec un meilleur roulement de 7 h à 21 h. Il est avantageux pour les membres. Il faut toutefois réserver.

Compétition ?

Par ailleurs, Carl Chiasson est conscient qu’il y a du taxi qui se fait au noir, mais il dit que Radio Carillon Taxi n’en ressent pas les impacts. « Il faut se démarquer. » Et pour ce qui est d’Uber, il ne voit pas leur présence à Sept-Îles et le service Doordash ne les touche pas.