Quel salaire faut-il pour acheter une maison sur la Côte-Nord ?

Les difficultés d’accès à la propriété, en particulier pour les premiers acheteurs, sont une problématique bien connue, surtout avec la hausse des coûts des maisons dans les dernières années.

Il y a quelques semaines, NOOVO a réalisé le calcul pour savoir quel salaire il fallait gagner, afin de pouvoir accéder à la propriété dans les 10 plus grandes villes du Québec. Le Journal a effectué le même exercice, avec les mêmes paramètres, mais pour les deux villes les plus populeuses de la Côte-Nord, soit Baie-Comeau et Sept-Îles.

Pour effectuer le calcul, nous avons un scénario dans lequel le paiement d’hypothèque représentera 30 % du revenu brut (salaire avant retenues et déductions) d’un acheteur. Bien qu’il n’y ait pas de pourcentage exact, le chiffre recommandé par les experts tourne souvent entre 30 et 39 %.

Pour la mise de fonds, nous avons établi une somme représentant 10 %. Rappelons que la mise de fonds est le montant que vous versez pour l’achat d’une maison. Votre prêteur déduit la mise de fonds du prix d’achat. Votre hypothèque couvre le solde du prix de la maison.

Étant donné que la mise de fonds est inférieure à 20 %, une assurance prêt hypothécaire doit être obtenue. Dans ce scénario, nous prenons l’assurance de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL).

Le taux d’intérêt a été établi à 5 %. L’amortissement de l’hypothèque se fait sur une période de 25 ans.

À titre informatif, selon les données de la société immobilière JLR, le prix médian des ventes d’unifamiliales à Sept-Îles a été de 275 000 $ en 2024. Il s’agit d’une hausse de 5,8 % au cours des 12 derniers mois et d’une augmentation de 33,2 %, depuis cinq ans.

Pour Baie-Comeau, le prix médian des ventes d’unifamiliales a été de 210 000 $ en 2024. Il s’agit d’une hausse de 16,7 % au cours des 12 derniers mois et d’une augmentation de 31,3 %, depuis cinq ans.