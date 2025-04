Quatre mois de suspension pour le maire de Ragueneau 

Le maire de Ragueneau, Raymond Lavoie, est à nouveau suspendu de ses fonctions, et ce, pour une durée de 120 jours, à compter du 23 avril.

La décision vient d’être rendue publique par la Commission municipale du Québec (CMQ). Cela découle d’une citation en déontologie municipale à son égard.

On peut lire dans la décision que M. Lavoie, qui est maire depuis les élections de 2021, est suspendu « de toutes ses fonctions de maire et membre du conseil municipal de la municipalité de Ragueneau ainsi que tout autre organisme, et ce, sans rémunération ».

Quelques faits

La CMQ décrit que le maire a manqué de respect et porté atteinte à l’honneur et à la dignité de ses fonctions. Elle mentionne aussi des cas d’ingérence et de conflits d’intérêts.

« Depuis le ou vers le mois d’août 2023, il a fait des plaintes et porté des accusations non fondées de vol de bois contre un employé municipal », peut-on lire dans la décision.

On lui reproche aussi sa tentative de congédier le directeur général sans autorisation du conseil ainsi que d’avoir fait des inspections chez des employés à la suite de plaintes reçues de citoyens.

Ensuite, en mai 2024, il a contrevenu au code d’éthique et déontologie en ne divulguant pas son intérêt personnel, en participant aux délibérations et en apposant son veto sur une résolution concernant « le statut du […] directeur général et greffier-trésorier ».

Deuxième suspension

Rappelons que le 12 juin 2023, l’élu a été condamné sur plaidoyer de culpabilité pour cinq manquements de respect envers des employés et membres du conseil.

Il avait été suspendu pour une durée de 65 jours et a suivi 2 formations à ses frais.

D’ailleurs, un manquement dans la récente décision de la CMQ constitue une récidive de la part de l’élu.

Le procureur de M. Lavoie a suggéré que la suspension de 120 jours ne débute que le 8 juillet 2025, pour permettre au maire de compléter les dossiers en cours.

Toutefois, le Tribunal a fixé la date au 23 avril 2025, soit au lendemain de la prochaine séance du conseil.

« Pour les citoyens »

« J’ai toujours travaillé pour les citoyens », déclare Raymond Lavoie au Manic. Il déplore avoir « passé plus de temps à se défendre que de travailler pour les citoyens » depuis son élection en 2021.

Malgré tout, M. Lavoie confirme avoir toujours l’intention de se représenter aux élections municipales cet automne.