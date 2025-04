Les boxeurs du Club le 7e Round de Sept-Îles prennent de l’expérience

Quatre boxeurs du Club le 7e Round de Sept-Îles sont montés dans le ring lors des Gants de Bronze 2025 qui se tenaient à Saint-Hyacinthe le premier week-end d’avril. Les performances sont prometteuses pour l’organisation qui en était à une deuxième expérience à ce rendez-vous provincial.

Benjamin Leblanc a conclu la compétition avec une médaille de bronze chez les Junior (U20) 70 kg. Il aura remporté trois de ses cinq duels, dont deux par K.O. technique.

« Benjamin a un avenir prometteur dans la boxe amateur au Québec », a souligné l’entraîneur Maxyme Chiasson.

Chez les U19 70 kg, Dereck D’Astous a baissé pavillon devant un adversaire plus expérimenté. Le pugiliste septilien n’a pu combattre comme il l’aurait souhaité en raison d’une blessure encaissée au premier round.

Les deux autres boxeurs de Sept-Îles aux Gants de bronze, soit Pascal Stea (Élite 55 kg) et Jean-Philippe Fontaine (Élite 70 kg), se sont avoués vaincus au premier tour. Fontaine aurait mérité un meilleur sort, ayant totalement dominé son adversaire.

« Quelques fautes lui ont cependant nui. Son adversaire n’était plus en mesure de combattre à la fin du troisième round, mais l’officiel ne lui a jamais donné de compte. Plusieurs sont venus nous voir par la suite pour nous dire que la victoire aurait dû lui revenir. Ça fait partie de la game, on passe au prochain et on regarde en avant », a résumé Maxyme Chiasson.

Quant à Stea, il a emmagasiné de l’expérience, « impatient de retourner au gym et de reprendre le travail », a écrit l’entraîneur.

Maxyme Chiasson se dit aussi empresser de ramener ses protégés à l’entraînement pour « corriger nos lacunes et devenir encore meilleur ».