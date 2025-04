Les appels d’urgence de la SPUM passeront par Repentigny

Le Service de police de Repentigny (SPVR) assurera la répartition des communications d’urgence de la SPUM pour les 10 prochaines années.

Cette nouvelle collaboration, signée le 8 avril, viendra implanter une structure automatisée pour permettre à la Sécurité publique de Uashat mak Mani-utenam (SPUM) de mieux répondre aux besoins de la communauté.

Ce partenariat viendra entre autres améliorer la coordination, la rapidité et la précision des appels, ainsi qu’assurer un suivi grâce à un historique des dossiers.

« Il s’agit d’un moment marquant, voire historique. Ce projet, ce n’est pas simplement une nouveauté technologique ou un ajustement logistique, c’est un engagement concret envers notre population pour offrir une réponse plus rapide, plus coordonnée et plus humaine en situation d’urgence », a déclaré Carl Jourdain, directeur de la SPUM, sur les réseaux sociaux.

Le service de répartition sera pleinement opérationnel dès le mois prochain, selon le directeur.

En juin 2024, la visite de représentants de Repentigny a marqué un premier pas vers une collaboration visant à améliorer les services et les partenariats avec les municipalités voisines, dans une approche de sécurisation culturelle.