Le club jOne de volleyball de plage de Sept-Îles veut renouer avec l’excellence 

Éric Sénéchal veut redonner au club jOne de volleyball de plage ses lettres de noblesse. La mise en place du programme Espoirs et Pré-Espoirs est une première étape en ce sens.

« Le club jOne a été un modèle, un pionnier en volleyball de plage au Québec. Il y a toujours eu un volume indéniable, mais l’aspect compétitif s’est perdu dans les dernières années. Je veux ramener l’excellence », a mentionné Éric Sénéchal, qui a fondé le club, il y a 22 ans.

C’est le retard avec les autres régions qui l’a motivé vers un nouvel élan.

Le club jOne est depuis peu un organisme à but non lucratif. Le conseil d’administration est formé de Mathieu Boudreau (président), Marie Murphy (trésorière), Yanicka Lévesque (secrétaire), Tania Guillemette (développement) et Éric Sénéchal (volet compétitif).

Le programme Espoirs et Pré-Espoirs, dont les activités seront lancées cet été, vise le volet compétitif.

« Ce sera le meilleur programme au Québec », a avancé M. Sénéchal.

Il ira plus loin que ce qui est proposé par Volleyball Québec avec l’ajout du volet Pré-Espoirs, mais aussi une participation des équipes du club au Championnat canadien à Toronto.

Le club jOne comptera quatre duos Espoirs (U16/U17) et autant Pré-Espoirs (U15) chez les filles. C’est la moitié moins du côté masculin.

« À court et moyen terme, le Pré-Espoir sera payant », assure Éric Sénéchal.

Les athlètes nord-côtiers qui seront retenus au terme des sélections (tests techniques et physiques) du 17 mai à Sept-Îles auront 22 pratiques de deux heures les vendredis, en plus de la ligue du vendredi soir, avec les matchs joués en format 2 de 3, une préparation en vue des Jeux du Québec, mais aussi des autres compétitions.

La finale régionale, qui se tiendra lors d’un tournoi récréatif de financement les 28 et 29 juin, déterminera les duos féminin et masculin qui iront aux Jeux du Québec à Trois-Rivières.

Les athlètes de la Côte-Nord du programme boucleront leur saison de volleyball de plage avec le Championnat provincial, suivi des Canadiens à Toronto. « Une semaine et demie à l’extérieur » a fait savoir M. Sénéchal, qui parle d’un budget autour de 30 000 $ pour l’été.

La relève

Au club jOne, il y a aussi le volet développement. Encore cette année, un camp de jour est à l’horaire sur six semaines pour les 8 à 13 ans. Il y aura aussi les tournois du Circuit Côte-Nord Jeunesse (CCNJ). D’autres entraînements sont possibles, en fonction de la disponibilité des entraîneurs.

Le plus gros enjeu selon M. Sénéchal avec le volume offert et près de 250 jeunes, c’est un plus grand besoin de terrains de volleyball de plage. « On refuse énormément de jeunes », a-t-il dit. Le club compte une vingtaine d’entraîneurs.

Par ailleurs, le club jOne accueillera Laura Côté Collin et Myriam Robitaille, deux volleyeuses de plage de niveau canadien et international, à Sept-Îles, en juillet (dates à déterminer). Elles offriront une clinique pour les jeunes, mais aussi une ouverte à la population.