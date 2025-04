Élections fédérales : Marika Lalime veut faire valoir le NPD sur la Côte-Nord 

La candidate pour le Nouveau Parti démocratique (NPD) dans Côte-Nord-Kawawachikamach-Nitassinan, Marika Lalime, ne s’attend pas à être élue. Elle souhaite surtout sensibiliser les Nord-Côtiers à l’importance de son parti pour les régions.

« En ce moment, mon but n’est pas de gagner le siège. De façon réaliste, ça n’arrivera pas, je ne me mens pas à moi-même. Je suis là pour montrer que le NPD existe, montrer notre plateforme et montrer qui je suis », déclare la candidate.

Cette dernière effectue cette campagne électorale plutôt dans l’optique d’avancer pas à pas pour faire découvrir le NPD.

« Tant mieux si les gens sont ouverts à entendre nos idées », poursuit-elle.

Marika Lalime est étudiante en droits à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et habite dans la grande métropole.

Elle ne vient pas de la Côte-Nord, mais connait bien le territoire, alors qu’elle visite la région régulièrement.

« Je pense que la Côte-Nord est une belle région qui n’est pas assez exploitée par le NPD, dans un sens où on n’a jamais pu vraiment faire connaitre le parti », mentionne-t-elle.

Opportunité

« C’est important dans les régions au Québec, qui sont fondamentales, de parler de notre parti et pendant une élection, c’est une opportunité de le faire », soutient la candidate.

Il y a beaucoup de travail à faire, selon elle, pour les soins de la santé sur la Côte-Nord, tout comme le logement et la lutte contre l’itinérance. « Ce sont toutes des conséquences du climat actuel qui ont besoin d’être adressées. »

C’est pourquoi elle a décidé de se présenter comme candidate dans la région.

« Avec tout ce qu’on vit avec les États-Unis, on a définitivement besoin d’un parti qui va représenter le droit des travailleurs, comme le NPD le mentionne souvent », lance-t-elle.

Défendre les autochtones

C’est d’abord la plateforme entourant les Premières Nations qui a attiré la candidate de 23 ans à s’impliquer, il y a plusieurs années, au sein du NPD.

« Leur plateforme est la plus respectueuse, comme tout ce qui entoure la santé. L’enjeu des minorités, du respect de tous et des droits et libertés de tous, ça concorde avec mes valeurs », déclare celle qui en est à sa troisième campagne électorale.

Elle mentionne militer depuis toujours pour la cause des Premières Nations.

« Je trouve que c’est complètement horrible tout ce qu’il s’est passé et surtout, le fait qu’on ne mettre pas de ressource, qu’on parle pour eux, sans eux », confie-t-elle.

Le respect des droits ancestraux et une réelle réconciliation entre les communautés sont des enjeux que Mme Lalime veut défendre à tout prix.