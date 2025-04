Traverse Matane-Côte-Nord : deux traversées annulées demain

Les traversées prévues au quai de Godbout sont annulées le 9 avril à la traverse Matane–Baie-Comeau–Godbout. La Société des traversiers du Québec a pris cette décisions en raison « de conditions de navigation défavorables ».

Les deux annulations concernant les traversées de 14 h (Matane vers Godbout) et de 17 h (Godbout vers Matane). Les deux traversées au quai de Baie-Comeau sont toujours à l’horaire.

« Les dépôts sur réservations seront remboursés. La direction de la traverse est désolée des inconvénients causés par cette modification de service, mais la sécurité est la priorité qui dicte les décisions dans les conditions actuelles », précise la STQ via son système d’alerte.

Selon Environnement Canada, on prévoit une alternance de soleil et de nuages demain à Baie-Comeau et Godbout avec des vents devenant d’ouest à 20 km/h avec des rafales à 40 km/h le matin.