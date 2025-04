Festival Eau Grand Air 2025 : Le décompte est commencé 

Roch Voisine, Ariane Moffatt et Fouki rejoignent Marie-Mai et Talk pour le 10e anniversaire du Festival Eau Grand Air 2025.

Le comité du Festival Eau Grand Air complète sa programmation 2025 avec l’annonce de plusieurs têtes d’affiche pour leur édition estivale.

Une programmation musicale qui mise sur la diversité des genres et des artistes vient d’être annoncée.

Du 3 au 5 juillet, Roch Voisine, Ariane Moffatt, Fouki et d’autres artistes seront de passage à Baie-Comeau pour trois soirées de spectacles sur la scène Loto-Québec.

Pour ouvrir le festival, Roch Voisine, qui célèbre les 35 ans de son album Hélène viendra rendre cette soirée nostalgique. Il sera précédé sur scène par Bobby Bazini lors de la soirée Courant.

Le vendredi 4 juillet, la soirée mettra en vedette Talk, dont la popularité ne cesse de croître, ainsi que Marie-Mai, bien connue du public québécois depuis plus de vingt ans.

Pour conclure les festivités le 5 juillet, un programme triple est proposé avec Ariane Moffat, qui vient tout juste de lancer son nouvel album, l’artiste country Dave Fenley et le rappeur québécois Fouki.

« Ça fait plusieurs mois que l’on travaille à ficeler cette programmation », explique Joëlle Bernier, présidente du conseil d’administration du Festival. « La variété des spectacles proposés saura certainement plaire à tous nos festivaliers », ajoute-t-elle précisant que le comité organisateur a hâte d’accueillir cette brochette d’invités.

Relève musicale à l’honneur

En plus des artistes établis, trois talents de la relève déjà sur toutes les lèvres auront l’occasion de se produire grâce au soutien d’Hydro-Québec. Il s’agit de Matiu (3 juillet), Rafaëlle Roy (4 juillet) et Claudia Bouvette (5 juillet).

Accessibilité et virage vert

Les navettes feront également leur retour cette année et les festivaliers sont invités à suivre la page Facebook du Festival pour les détails.

« L’achalandage des dernières années nous pousse à accentuer notre virage en matière de mobilité durable », souligne le comité organisateur. « On souhaite encourager les festivaliers à privilégier des moyens de transport durables pour se rendre sur le site. »

Billetterie et accès

Les passeports 3 jours sont disponibles au coût de 115 $ pour les adultes et 70 $ pour les enfants de 6 à 12 ans. Des billets journaliers sont également proposés à 65 $ (adultes) et 45 $ (enfants). Les enfants de 5 ans et moins accèdent gratuitement au site.

La zone avant-scène Cogeco, de retour cette année, offre plusieurs avantages, soit une entrée exclusive, un stationnement réservé et consommation inclus. Le passeport 3 jours pour cette section est offert à 340 $, tandis que les billets VIP journaliers sont disponibles à 145 $.