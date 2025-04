Attentats à la pudeur et agression sur huit personnes : sentence à venir pour un Septilien

Le Septilien Jean-Marc Beaudin connaîtra sa sentence mardi après-midi, pour des gestes à caractère sexuel (attentat à la pudeur et agression) sur des personnes d’âge mineur. La Couronne demande 10 ans d’emprisonnement pour l’homme de 75 ans.

Les faits reprochés à Jean-Marc Beaudin se sont produits entre 1971 et 1993, à l’endroit de huit personnes, que ce soit à domicile, dans un boisé ou en voiture.

Il fait face à une douzaine de chefs d’accusation.

Trois victimes ont témoigné devant la juge Nathalie Aubry au Palais de justice de Sept-Îles. Elles ont parlé de vie bouleversée, brisée.

Les gestes commis par Jean-Marc Beaudin ont affecté plusieurs aspects : manque de confiance et d’estime de soi, anxiété, relations interpersonnelles…

« On espère une sentence égale à la souffrance qu’il nous a faite », a exprimé une des personnes.

L’homme de 75 ans aurait manipulé et menacé les victimes, pour qu’elles gardent le secret.

« On ne pardonnera jamais à cet homme », a indiqué une autre des personnes qui s’est exprimée. « J’aimerais qu’il aille en prison pour le mal qu’il a fait. On veut vivre quelques années de bonheur et de paix », a-t-elle ajouté.

Dans sa plaidoirie, Me Roxanne Fournier pour le Directeur des poursuites criminelles et pénales a mentionné que même si l’homme plaide coupable il « manque de reconnaissance de ses gestes et il minimise le nombre de victimes, la fréquence et la gravité de ses gestes. »