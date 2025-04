Une vidéo troublante est présentée à l’ouverture du procès de Pierre Ny St-Amand

Pierre Ny St-Amand est demeuré impassible en revoyant sur grand écran le trajet enregistré par les caméras de son autobus, le 8 février 2023, jusqu’à ce qu’il accélère et conduise son mastodonte dans la façade d’une garderie de Laval, tuant deux enfants et en blessant six autres.

Dans la salle d’audience du palais de justice de Laval, au contraire, l’atmosphère était à couper au couteau alors que des parents ont laissé échapper des cris étouffés et des sanglots en voyant s’approcher la façade de la garderie, comme s’ils conduisaient eux-mêmes, impuissants à pouvoir freiner et réécrire l’histoire.

Le juge Éric Downs, de la Cour supérieure, avait pris soin d’avertir tous les parents qui se trouvaient dans la salle en ce lundi d’ouverture du procès du chauffeur d’autobus de 53 ans, les invitant à quitter s’ils ne se sentaient pas capables de revivre cette tragédie. Le juge Downs a d’ailleurs émis des ordonnances de non-publication sur certaines portions de la vidéo afin d’éviter une «revictimisation» des personnes touchées. Les portions en question peuvent être décrites, mais ne peuvent pas être diffusées, tout comme le son de la détresse ambiante dans les minutes suivant l’impact du véhicule, qui s’était encastré dans la «salle Papillon», où se trouvaient un groupe d’enfants de 4 et 5 ans, soit l’âge, respectivement, du garçon et de la fillette qui sont décédés.

Non coupable, non responsable

D’entrée de jeu, Pierre Ny St-Amand, qui portait un pantalon de sport gris foncé et un coton ouaté gris pâle, a plaidé non coupable aux deux accusations de meurtre non prémédité et aux autres accusations de voies de fait avec lésions et de voies de fait armée visant six enfants.

La présentation de la vidéo s’inscrivait dans la preuve commune de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux que présentent la Couronne et la défense. Le procès ne durera que quelques jours en raison de cette preuve commune.

En février, la procureure au dossier, Me Karine Dalphond, avait révélé que la contre-expertise psychiatrique demandée par la poursuite en est venue à la même conclusion de non-responsabilité criminelle qu’une première évaluation psychiatrique réalisée à l’Institut Philippe-Pinel.

Le juge Downs sera ensuite appelé à entériner cette conclusion commune. Les deux psychiatres qui ont procédé aux évaluations étaient tous deux attendus lundi, mais n’avaient pas encore amorcé leurs témoignages au moment de la pause de mi-journée.

«Simulacre de justice»

Les parents sur place ont très mal reçu cette décision de présenter une preuve de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux. «En février 2025, nous avons été surpris de l’annonce comme quoi il n’y aurait pas de procès en bonne et due forme avec un jury, quelque chose de semblable. En tout cas, on ne s’attendait pas non plus à un simulacre de justice comme aujourd’hui», s’est désolé Sébastien Courtois.

Il a également eu du mal à accepter le plaidoyer de l’accusé. «C’est assez bizarre parce qu’encore une fois, on s’attendait possiblement à ce qu’il reconnaisse sa culpabilité parce que là on ne parle pas de responsabilité criminelle, on ne parle d’aucune responsabilité. On parle de culpabilité et (…) finalement non, il plaide non coupable.»

Même si le juge Downs devait entériner la preuve de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, il y aura quand même un certain débat, puisque la Couronne veut que Pierre Ny St-Amand soit déclaré «accusé à haut risque», ce à quoi s’oppose la défense.

Une déclaration d’accusé à haut risque entraîne la détention de l’accusé en milieu hospitalier avec restrictions et attribue un rôle accru aux tribunaux par rapport au rôle normalement dévolu à la Commission d’examen des troubles mentaux.

Pierre Ny St-Amand était sorti du véhicule après avoir enlevé ses pantalons, sous-vêtements et bottes, gesticulant et tenant des propos incompréhensibles. Il avait été maîtrisé par deux parents avait que les policiers ne viennent le cueillir.