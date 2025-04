Ringuette | Les Acadiennes s’inclinent en finale en tournoi

Les Acadiennes de Havre-Saint-Pierre benjamines C ont trouvé leur bête noire au Tournoi de ringuette de Saint-Eustache/Boisbriand. Il s’agit des Rafales de Québec.

La formation cayenne a perdu deux fois contre les Rafales, deux fois par un but, soit en préliminaires (3-2) et en finales pour l’or (4-3).

L’équipe de Havre-Saint-Pierre avait pu se qualifier pour la finale grâce à une fiche d’une victoire (7-0 sur les Aigles de Montréal-Nord), une nulle (3-3 vs Phénix Saint-Eustache/Boisbriand) et un revers.

Si la saison est terminée pour les formations de l’Association de ringuette de Havre-Saint-Pierre, il reste le Festival C de Trois-Rivières du 11 au 13 avril pour trois équipes des Missîles de Sept-Îles, soit celles du novice B, de l’atome C et de la catégorie benjamine C.