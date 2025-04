Le procès de Pierre Ny St-Amand, qui a percuté une garderie avec son autobus, débute

La scène devant une garderie de Laval, au Québec, le jeudi 9 février 2023, où un autobus a percuté le bâtiment, tuant deux enfants. L'homme accusé d'avoir tué deux enfants et blessé six autres lorsque l'autobus qu'il conduisait a percuté une garderie de la région de Montréal est de retour en cour aujourd'hui, où la Couronne et la défense devraient plaider sa non-responsabilité criminelle. LA PRESSE CANADIENNE/Graham Hughes