Volleyball | Un parcours remarquable avec l’argent pour les Voyageurs du Cégep de Sept-Îles

Pour leur première présence en près de vingt ans au Championnat provincial collégial de volleyball masculin D2 du RSEQ, les Voyageurs du Cégep de Sept-Îles remportent la médaille d’argent. La compétition de fin de saison se tenait en Beauce les 5 et 6 avril.

La troupe de l’entraîneur-chef Jean-François Lachance s’est avouée vaincue, en finale pour l’or (17-25, 29-27, 11-15), devant les Aigles du Collège Ahuntsic, qui assuraient ainsi la défense de leur titre. Les Septiliens avaient perdu (17-25, 21-25) d’entrée de jeu, samedi, face à cette même formation.

Malgré la tristesse de la défaite en finale provinciale, l’entraîneur ne pouvait que saluer le parcours remarquable de son équipe, classée sixième en saison et qui a dû se défaire d’équipes devant la sienne pour cheminer jusqu’en grande finale.

« On a été les underdog tout le long du tournoi et on finit avec la médaille d’argent. C’est un exploit pour les gars et pour le Cégep », a-t-il fait savoir. « La défaite est plate, mais avec un pas de recul, c’est tout un trip », a-t-il ajouté.

Si on lui avait dit en début de saison que sa formation remporterait une médaille au Championnat provincial, « je les aurais traités de fous. Je suis excessivement fier de ces gars-là. »

Selon Jean-François Lachance, ce sont les petits détails qui ont fait les différences en finale. « On a été battu par meilleurs », a-t-il conclu.

Les Voyageurs s’étaient relevés de leur revers en première ronde en gagnant contre Garneau (27-25, 25-18), Drummondville (28-30, 25-23, 15-9) et John Abbott, en demi-finale (25-21, 25-19), seule équipe à avoir infligé un revers aux Aigles d’Ahuntsic au niveau du RSEQ pour la saison 2024-2025 (saison régulière et championnats).