La police fournira des détails sur le confinement au Parlement à Ottawa

Des questions demeurent pour la police d’Ottawa dimanche matin après l’arrestation tard dans la nuit d’un homme qui s’était barricadé dans l’édifice de l’Est de la Colline du Parlement samedi.

La police d’Ottawa affirme avoir arrêté l’homme sans incident tard dans la nuit de samedi à dimanche, à la suite d’un confinement de plusieurs heures qui avait débuté après que l’homme eut «accédé sans autorisation» à l’édifice de l’Est en après-midi et s’y était barricadé.

Les autorités ont d’abord averti toute personne se trouvant dans l’édifice de l’Est, qui abrite les bureaux du Parlement, de se réfugier dans la pièce la plus proche, de fermer et de verrouiller toutes les portes et de se cacher.

Les personnes ont été évacuées de l’édifice et la police a fermé une grande partie de la rue Wellington, devant la Colline du Parlement, bloquant la circulation et les piétons.

Avant l’arrestation, l’inspecteur Mark Bouwmeester de la police d’Ottawa a déclaré aux journalistes que les circonstances de l’incident étaient considérées comme suspectes, mais n’a fourni aucun détail quant à savoir si l’homme était armé ou avait proféré des menaces.

Une page officielle du gouvernement indique que l’édifice de l’Est abrite les bureaux des sénateurs et de leur personnel, mais que la Colline du Parlement est généralement calme ce mois-ci en raison des élections fédérales.