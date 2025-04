De nouvelles bornes de recharge rapide installées sur la Côte-Nord

Il sera plus facile de recharger son véhicule électrique sur la Côte-Nord puisque 12 bornes de recharge rapide publiques seront ajoutées au réseau déjà existant.

Plus précisément, Baie-Comeau accueillera quatre nouvelles bornes tandis que huit feront leur apparition à Forestville.

Au total, ce sont des aides financières totalisant 1,2 M$ qui sont accordées dans la région afin de bonifier le réseau de bornes de recharge rapide à courant continu.

Cette annonce, réalisée par le député de René-Lévesque, Yves Montigny, le 3 avril, au nom du ministre de l’Environnement, Benoit Charette, s’inscrit dans la foulée des actions réalisées par le gouvernement afin de soutenir l’électrification des transports et ainsi contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre au Québec dans ce secteur.

« On le sait, le secteur des transports est responsable, de plus de 43,3 % des émissions de gaz à effet de serre au Québec. C’est pourquoi je suis très heureux de constater l’engouement pour la recharge publique », déclare M. Charette ajoutant que 200 projets ont été soumis dans le second appel à projets du Programme de soutien au secteur privé pour le déploiement de bornes de recharge rapide publiques, qui a pris fin le 21 juin 2024.

« Je remercie les entreprises responsables de ces initiatives qui permettront d’accélérer le rythme de déploiement des infrastructures de recharge pour répondre à l’augmentation constante des véhicules électriques sur nos routes », laisse-t-il savoir.

Sur la Côte-Nord, ce sont les entreprises Parkland (Forestville) et Groupe Dufresne (Baie-Comeau) qui procéderont à l’ajout des 12 bornes de recharge rapide. Les emplacements ne sont toutefois pas dévoilés pour le moment.

« Ce développement viendra enrichir le réseau et offrira davantage de possibilités pour les conducteurs de véhicules électriques. Une belle avancée pour notre communauté et pour l’environnement », commente le député Yves Montigny.

Le second appel à projets a permis de retenir 86 projets sur 200 provenant de 11 entreprises. Le budget total de ce deuxième appel à projets est de 49,9 M$.

Statistiques

En date du 31 décembre 2024, la Côte-Nord comptait 67 bornes de recharge publiques de niveau 2, soit quatre de moins que l’année précédente. Le nombre de bornes de recharge rapide est quant à lui en hausse. Il s’établissait à 52 en 2024 et à 45 en 2023.

Au Québec, 376 507 véhicules électriques sont immatriculés, une augmentation de près de 150 000 en un an.