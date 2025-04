Trois arrestations liées au trafic de drogue à Sept-Îles

L’équipe mixte de Sept-Îles, avec la collaboration de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), a procédé à trois arrestations en lien avec le trafic de drogue à Sept-Îles.

Deux hommes et une femme ont été arrêtés avant d’être remis en liberté. Ils devront comparaître ultérieurement sous des accusations, entre autres de trafic.

Lors de l’opération, les policiers ont procédé à la perquisition de deux résidences. L’une était sur la rue de la Vérendrye et l’autre sur la rue Radisson. La perquisition a permis de saisir près de 100 grammes de cocaïne, une arme à feu, deux pistolets à air comprimé et des cellulaires. Trois véhicules automobiles ont été également perquisitionnés.

Rappelons que l’équipe mixte est formée de policiers de la Sûreté du Québec et du service de police de Uashat Mak Mani-Utenam. Elle a pour but de lutter contre le crime organisé et la violence armée.

Toute information relative au trafic de stupéfiants peut être communiquée en tout temps, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264