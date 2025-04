Une reconnaissance pour la Clinique familiale L’Envol de Sept-Îles

Le Conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes reconnaît le projet de la Clinique familiale L’Envol de Sept-Îles pour son ouverture à l’évolution des pratiques ou des services en démontrant un esprit novateur. Elle lui décerne donc le Prix Innovation.

Implantée à la fin de 2021 par la Maison de la famille – L’Envol de Sept-Îles, la clinique est la première en périnatalité sociale sur la Côte-Nord. C’est un des rares projets de ce type déployé au Québec dans les dernières années.

Aux yeux du CMDPSF, la Clinique améliore directement ou indirectement les soins, les traitements, les services ou la qualité de vie des usagers.

Le prix a été attribué à Dre Mylène Roy qui tenait à partager cette reconnaissance avec l’équipe.

L’objectif des services offerts par l’équipe de Dre Sandie Ouellet et Dre Mylène Roy est de favoriser l’accès à des services de proximité et miser sur la prévention.

La clinique de périnatalité sociale assure le suivi médical de la grossesse et celui des autres membres de la famille jusqu’à ce que le dernier enfant fasse son entrée à l’école) et offre des services psychosociaux, des ateliers de stimulation du développement et des cours prénataux adaptés, et ce pour les personnes en situation de précarité.

Soirée du hockey

Par ailleurs, pour soutenir les services de la Clinique, mais aussi pour autres volets de la Maison de la famille – L’Envol, l’organisme tient la 7e édition de sa Soirée du hockey. L’événement sous la présidence d’honneur de Marie-Pier Johnson, copropriétaire de la Compagnie et du Edgar Café Bar, se déroule encore cette année en formule boîte repas. La remise se fera le 11 avril. Il reste moins de 30 boîtes en vente.

Une boîte, au coût de 150 $ pour deux repas adultes, comprend l’entrée, une salade, une lasagne, le dessert, du vin et des bières de La Compagnie. Vous pouvez passer votre commande par téléphone au 418 968-1525 ou encore par courriel à envol@emdlf.org.