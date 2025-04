Une école de hockey féminin à Sept-Îles

Les jeunes filles passionnées de notre sport national auront un camp de hockey bien à elles au début août à Sept-Îles. Mélodie Bouchard et Kimberly Vigneault sont derrière MB Propulsion Hockey.

Les deux hockeyeuses vont de l’avant avec la demande de parents, de l’intérêt suscité, qui touchait autant le volet masculin que féminin.

Ne voulant pas faire compétition avec l’école de hockey Carbonneau-Duchesne-Dykhuis, et pour combler un besoin sur la Côte-Nord, Mélodie Bouchard et Kimberly Vigneault lancent un camp de hockey féminin.

« Ça va être une belle expérience pour les jeunes filles. On va les gâter. On veut créer un sentiment d’appartenance à notre camp », ont mentionné les co-fondactrices de MB Propulsion Hockey.

La réponse ne s’est pas fait attendre à l’ouverture des inscriptions. La moitié des 50 places sont déjà comblées pour la première édition.

La première édition de cette école de hockey se tiendra à Sept-Îles du 4 au 8 août. Ça se passera sur une formule de demi-journée pour 2025, soit en avant-midi, de 8 h à 12 h 15. Ça s’adresse aux filles de 9 à 17 ans qui seront séparées en deux groupes avec un ratio d’une entraîneure pour six filles.

Au programme : 90 minutes sur la glace pour peaufiner des habiletés, initiation à l’entraînement hors-glace avec une kinésiologue, des activités de team building pour renforcer l’esprit d’équipe et des conférences.

Mélodie Bouchard et Kimberly Vigneault en profiteront pour parler de leur parcours aux participantes, mais « aussi des débouchées, de savoir qu’elles peuvent aller plus loin », indique la deuxième.

« On veut notre marque de commerce, que ce ne soit pas que du hockey et du hors-glace. On veut amener autre chose, travailler sur le leadership. C’est ce qui va faire les personnes qu’elles seront plus tard », de dire la première.

Les participantes repartiront du camp avec une évaluation personnalisée.

Il en coûte 375 $ par filles (collations incluses + 2 t-shirts du camp). Pour infos : Facebook MB Propulsion Hockey inc.

Mélodie Bouchard souligne l’aide précieuse de plusieurs personnes pour lancer le projet, dont de Marie-Hélène Landry au niveau fiscal et comptable.

Les co-fondatrices ont d’autres idées pour MB Propulsion pour les années à venir, idées tournées vers leur slogan, Encadrer, développer et propulser la prochaine génération, que ce soit chez les filles ou chez les gars. « On est là pour donner des trucs. On est passé par là ». Mélodie Bouchard, qui a évolué jusque dans les rangs universitaires, et Kimberly Vigneault, qui a poursuivi jusqu’au collégial, se concentreront d’abord sur la première édition du camp.