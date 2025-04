Un projet d’envergure pour le Jardin du ruisseau Bois-Joli

Des travaux d’envergure auront lieu cet été au Jardin du ruisseau Bois-Joli (JRBJ), à Sept-Îles, afin d’améliorer l’aménagement des sentiers.

« Cette annonce vient confirmer la pertinence des efforts qui sont faits depuis plus de 25 ans pour enrichir notre milieu et améliorer notre qualité de vie », affirme Marie-Ève Desrosiers, directrice du Jardin du ruisseau Bois-Joli

Le projet comprend des transformations dans le secteur du Jardin de Grand-Mère, soit le remplacement des dormants de chemin de fer par des bordures et murets en pierre Permacon. En plus de garantir la pérennité du Jardin dans son ensemble, l’utilisation de ces matériaux représente une solution durable et écologique.

Également, des correctifs techniques seront apportés afin d’améliorer l’accès aux sentiers et aux tables à pique-nique, en particulier pour les personnes à mobilité réduite et les jeunes familles.

Les coûts totaux du projet s’élevant à 80 233 $. Le JRBJ investira une somme de 25 918 $. Des contributions financières de 44 315 $ et 10 000 $ ont été accordées et proviennent respectivement du Fonds d’initiatives nordiques de la Société du Plan Nord et du Fonds régions et ruralité de la MRC de Sept-Rivières. L’équipe du Jardin se dit reconnaissante de cette aide pour son projet.

Pour sa part, la ministre et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, décrit le Jardin comme un joyau en plein cœur de Sept-Îles.

« Je suis très fière d’annoncer cet investissement de plus de 44 000$. Ce soutien permettra de créer un environnement inclusif et accessible, tout en mettant en valeur le patrimoine naturel de notre région », dit-elle.

La MRC de Sept-Rivières se dit fière de s’associer à ce projet d’envergure

« Cette initiative favorise non seulement l’inclusion, mais aussi la préservation de notre environnement naturel au bénéfice des générations futures », affirme le maire de Sept-Îles et préfet de la MRC de Sept-Rivières, Denis Miousse.