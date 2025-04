Le PDG de la SFPPN annonce sa retraite pour août 2025

En poste depuis 2020, le président-directeur général de la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire (SFP Pointe-Noire), Louis Gravel, a annoncé qu’il prendra sa retraite à la fin du mois d’août 2025.

« Après six années à la tête de cette organisation exceptionnelle, je suis fier du travail accompli collectivement. Je tiens à remercier le Conseil d’administration pour sa confiance constante, ainsi que l’ensemble des équipes pour leur engagement quotidien. C’est avec sérénité que je passe le relais, convaincu que l’avenir s’annonce prometteur », a affirmé M. Gravel par voie de communiqué.

Un comité de sélection a été mis en place pour trouver un successeur à Louis Gravel.

Le conseil d’administration de la SFP Pointe-Noire a souligné le travail de son actuel PDG.

« Il a guidé l’organisation à travers une période marquée par l’innovation, la croissance et la résilience. Nous amorçons maintenant une nouvelle étape avec confiance, forts de l’élan qu’il laisse derrière lui », dit Claude Lafleur, président du Conseil d’administration de la SFP Pointe-Noire.

Le mandat de Louis Gravel aura été marqué par des investissements majeurs de plus de 300 millions permettant la modernisation des actifs de la SFP Pointe-Noire, ainsi que l’augmentation du volume manutentionné de 1 à 17 millions de tonnes de minerai de fer. On souligne aussi l’embauche de 125 nouveaux employés, des améliorations notables en santé-sécurité et des retombées économiques de près de 500 M$ pour la Côte-Nord.