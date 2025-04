Tourisme Côte-Nord organise des ateliers pour Expédition 51

Tourisme Côte-Nord réunit près de dix acteurs de la région à Baie-Comeau le 1er avril à l’hôtel Le Manoir, afin de discuter de son projet Expédition 51.

Expédition 51 est une collaboration interprovinciale qui a pour but de faite rayonner le Québec et Terre-Neuve-et-Labrador.

Ce circuit a été lancé il y a plus de cinq ans et permet de découvrir les splendeurs naturelles et culturelles de deux provinces limitrophes, tout en offrant une boucle impressionnante de 1 700 km.

« Ce partenariat enrichit nos ressources marketing et renforce les marques de nos destinations en s’appuyant sur une collaboration stimulante avec Tourisme Côte-Nord. Il contribue à créer des opportunités pour les opérateurs touristiques du Québec et du Labrador, favorisant ainsi le développement et la promotion d’attractions de qualité qui attirent un plus grand nombre de visiteurs dans nos régions », précise Randy Letto, directeur de Destination Labrador.

Dans le but de développer ce partenariat, une série d’ateliers terrain se tiendra dans les prochains mois dans les principaux pôles du circuit. Baie-Comeau fait donc partie de cette tournée d’ateliers.

Tourisme Côte-Nord désire prendre le pouls des invités aux ateliers, tout en présentant son projet.