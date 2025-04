Grève dans les CPE mercredi, jeudi et vendredi

Les travailleuses dans 400 Centres de la petite enfance (CPE), dont ceux de Charlevoix, débraieront de nouveau à compter de mercredi, et cette fois pour trois jours.

Il s’agira de leurs sixième, septième et huitième journées de grève, puisque leur premier mandat de grève comptait cinq jours et qu’elles l’ont épuisé. Elles entament ainsi leur nouveau mandat de grève, qui pourrait théoriquement aller jusqu’à une grève générale et illimitée.

Ces travailleuses sont membres de syndicats de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS), qui est affiliée à la CSN.

En plus de débrayer durant trois jours, elles manifesteront devant l’Assemblée nationale jeudi.

La FSSS est la seule organisation à n’avoir toujours pas réglé avec Québec, puisque les trois autres, rattachées à la CSQ et à la FTQ, ont renouvelé leur entente depuis plusieurs mois. Et leurs membres l”ont même entérinée. C’est toutefois la FSSS qui représente le plus grand nombre de ces travailleuses dans les Centres de la petite enfance et elle estime toujours insuffisantes les offres de Québec.

Le litige porte sur les salaires, le fardeau de tâches, des primes pour les travailleuses dans les régions et de l’aide pour les enfants ayant des besoins particuliers.