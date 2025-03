De vives réactions face à la fin de RénoRégion

Le programme RénoRégion prendra fin le 31 mars, ce qui est loin de plaire à l’Assemblée des MRC de la Côte-Nord et à l’Union des municipalités du Québec (UMQ).

L’Assemblée des MRC voit ce programme comme essentiel pour la région, car il a aidé des milliers de propriétaires à revenu faible ou modeste à effectuer des réparations majeures sur leurs résidences. La fin de RénoRégion risquerait de laisser de nombreuses familles vulnérables sans solution.

« La fin de ce programme fragilisera davantage des citoyens et des familles nord-côtières qui sont déjà parmi les plus vulnérables, particulièrement dans le contexte inflationniste actuel et la crise du logement qui affectent nos municipalités », croit le président de l’Assemblée des MRC de la Côte-Nord, Marcel Furlong.

La Fédération québécoise des municipalités estime qu’environ un millier de familles québécoises démunies sont actuellement inscrites sur les listes d’attente pour bénéficier de ce programme.

Selon elle, sans reconduction du financement, ces ménages se retrouveront sans option viable pour effectuer les réparations nécessaires à leur domicile.

L’Assemblée des MRC de la Côte-Nord demande au gouvernement du Québec de reconsidérer sa décision et de renouveler le financement du programme RénoRégion au-delà du 31 mars 2025.

« Nous appelons le Premier ministre et la ministre de l’Habitation à agir rapidement pour remédier à cette situation critique qui affectera directement la qualité de vie de nos citoyens les plus vulnérables », déclare M. Furlong.

Crise du logement

En plus du programme RénoRégion, c’est la fin pour les programmes Rénovation Québec et d’adaptation de domicile.

L’UMQ dénonce une décision qu’elle croit incohérente en contexte de crise du logement et d’incertitude économique.

Selon elle, les programmes Rénovation Québec et RénoRégion jouent un rôle essentiel en soutenant la rénovation des parcs immobiliers existants, en particulier dans les secteurs résidentiels dégradés et en milieu rural.

Le programme d’adaptation de domicile, qui répond à un besoin majeur et croissant en offrant une aide financière pour adapter les logements de personnes handicapées ou à mobilité réduite, est particulièrement impacté par cette décision. En 2024, l’ensemble des fonds avaient déjà été dépensés, et les municipalités attendaient avec impatience le renouvellement de l’enveloppe budgétaire.

L’UMQ déplore vivement que les sommes allouées dans le Budget 2025-2026 du gouvernement ne servent qu’à combler l’arriérage des demandes déjà soumises, sans prévoir la continuation du programme.

« La suspension des programmes Rénovation Québec, RénoRégion et d’adaptation de domicile affectera directement le milieu de vie de personnes vulnérables. Ces programmes étaient très utilisés et pénalisent une fois de plus les populations vivant dans des conditions précaires. Dans un contexte de crise où on ne peut se permettre de perdre un seul logement, cette décision est particulièrement préoccupante », dénnce Martin Damphousse, président de l’UMQ.