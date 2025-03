Congé d’école à Sept-Îles et Port-Cartier

Le congé de la fin de semaine s’étirera d’une journée pour les élèves du primaire et du secondaire des écoles de Sept-Îles, Uashat mak Mani-utenam, Pentecôte et Gallix. Les cours sont aussi suspendus pour le Cégep de Sept-Îles ainsi que pour le secteur des adultes et de la formation professionnelle du Centre de services scolaire du Fer et le Centre Mitshapeu.

La décision découle des prévisions météorologiques annoncées pour ce lundi 31 mars. Elles risquent de compliquer les déplacements sur le territoire et ainsi perturber la sortie sécuritaire des élèves ce midi et en fin de journée.

Les services de garde offerts par le CSS du Fer sont ouverts.

Au Cégep de Sept-Îles, les cours en ligne sont maintenus.

Neige et pluie verglaçante

Jusqu’à mardi matin, ce sont des accumulation totale de 15 à 30 centimètres de neige qui sont attendues pour le secteur de Sept-Îles et de la Minganie.

De la poudrerie près du littoral, particulièrement de Port-Cartier à Sept-Îles, est aussi annoncée.

Environnement Canada parle aussi d’une période de plusieurs heures de pluie verglaçante pouvant laisser des quantités de verglas jusqu’à 5 millimètres.